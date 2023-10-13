Тяжесть отравления ямкоголовой гадюкой
Степень
Описание
Минимальный
Изменения отмечаются только в месте укуса
Отсутствие признаков системного поражения и отклонение лабораторных показателей от нормы
Умеренный
Патологические изменения выходят за пределы места укуса
Отмечаются не угрожающие жизни симптомы и клинические признаки системного поражения (например, тошнота, рвота, парестезии)
Незначительные нарушения гемокоагуляции по лабораторным данным без клинически заметной кровоточивости
Тяжелая
Патологические изменения распрстраняются на всю конечность
Симптомы и клинические признаки тяжелого системного поражения (например, гипотензия, одышка, шок)
Выраженные нарушения свертываемости крови и других лабораторных данных с наличием или без клинически заметного кровотечения