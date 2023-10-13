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Тяжесть отравления ямкоголовой гадюкой

Степень

Описание

Минимальный

Изменения отмечаются только в месте укуса

Отсутствие признаков системного поражения и отклонение лабораторных показателей от нормы

Умеренный

Патологические изменения выходят за пределы места укуса

Отмечаются не угрожающие жизни симптомы и клинические признаки системного поражения (например, тошнота, рвота, парестезии)

Незначительные нарушения гемокоагуляции по лабораторным данным без клинически заметной кровоточивости

Тяжелая

Патологические изменения распрстраняются на всю конечность

Симптомы и клинические признаки тяжелого системного поражения (например, гипотензия, одышка, шок)

Выраженные нарушения свертываемости крови и других лабораторных данных с наличием или без клинически заметного кровотечения

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