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Типы тяжелого аортального стеноза

Тяжелый тип АС

Vmax

Площадь клапана

ФВ ЛЖ

DVI

Другое

Высокий градиент

≥ 4,0 м/с

≤ 1,0 см2

50%

< 0,25

Низкопотоковый низкоградиентный со сниженной ФВ

< 4,0 м/с

≤ 1,0 см2

< 50%

< 0,25

Отличие от псевдостеноза с помощью стресс-эхокардиографии с низкими дозами добутамина, площади клапана < 1,0 см2, Vmax > 4,0 м/с

Низкопотоковый низкоградиентный с нормальной ФВ (парадоксально низкопотоковый АС)

< 4,0 м/с

≤ 1,0 см2

≥ 50% при небольшой гипертрофии ЛЖ

< 0,25

Отличие от нетяжелого АС с помощью индекса систолического объема < 35 мл/м2, измеренному при нормальном артериальном давлении

АС = аортальный стеноз; DVI = допплеровский индекс скорости, соотношение значений скорости кровотока в выходном тракте ЛЖ к скорости на уровне аортального клапана; LV EF = фракция выброса левого желудочка; Vmax = пиковая скорость потока через аортальный клапан.

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