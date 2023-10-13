Типы тяжелого аортального стеноза
Тяжелый тип АС
Vmax
Площадь клапана
ФВ ЛЖ
DVI
Другое
Высокий градиент
≥ 4,0 м/с
≤ 1,0 см2
≥ 50%
< 0,25
—
Низкопотоковый низкоградиентный со сниженной ФВ
< 4,0 м/с
≤ 1,0 см2
< 50%
< 0,25
Отличие от псевдостеноза с помощью стресс-эхокардиографии с низкими дозами добутамина, площади клапана < 1,0 см2, Vmax > 4,0 м/с
Низкопотоковый низкоградиентный с нормальной ФВ (парадоксально низкопотоковый АС)
< 4,0 м/с
≤ 1,0 см2
≥ 50% при небольшой гипертрофии ЛЖ
< 0,25
Отличие от нетяжелого АС с помощью индекса систолического объема < 35 мл/м2, измеренному при нормальном артериальном давлении
АС = аортальный стеноз; DVI = допплеровский индекс скорости, соотношение значений скорости кровотока в выходном тракте ЛЖ к скорости на уровне аортального клапана; LV EF = фракция выброса левого желудочка; Vmax = пиковая скорость потока через аортальный клапан.