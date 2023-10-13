АС = аортальный стеноз; DVI = допплеровский индекс скорости, соотношение значений скорости кровотока в выходном тракте ЛЖ к скорости на уровне аортального клапана; LV EF = фракция выброса левого желудочка; Vmax = пиковая скорость потока через аортальный клапан.