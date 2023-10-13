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MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
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Типы тиков

Тип

Моторный

Вокальный

Простой

Мигающий

Гримасничание

Подергивание головы

Пожимание плеча

Кряхтение или лай

Вдыхание или фырканье

Покашливание

Сложный

Комбинация простых тиков (например, поворот головы плюс пожимание плеча)

Копропраксия: Использование сексуальных или непристойных жестов

Эхопраксия: Подражание чьим-то действиям

Копролалия: Произнесение неприличных в обществе слов (например, нецензурных выражений, этнических оскорблений)

Эхолалия: Повторение собственных или чужих звуков или слов

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