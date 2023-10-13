Типы тиков
Тип
Моторный
Вокальный
Простой
Мигающий
Гримасничание
Подергивание головы
Пожимание плеча
Кряхтение или лай
Вдыхание или фырканье
Покашливание
Сложный
Комбинация простых тиков (например, поворот головы плюс пожимание плеча)
Копропраксия: Использование сексуальных или непристойных жестов
Эхопраксия: Подражание чьим-то действиям
Копролалия: Произнесение неприличных в обществе слов (например, нецензурных выражений, этнических оскорблений)
Эхолалия: Повторение собственных или чужих звуков или слов