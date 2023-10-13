Типы реакций на лекарственные средства и препараты, которые обычно их вызывают
Тип реакции
Описание и комментарии
Препараты, которые обычно вызывают реакцию
Акнеформная сыпь
Напоминает акне, но меньше комедонов и обычно начинается внезапно
Кортикостероиды, ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) и митоген-активируемой протеинкиназы (MEK), галогены (например, йодиды, бромиды), гидантоины, андрогенные стероиды, литий, изониазид, фенитоин, фенобарбитал, витамины B2, B6 и B12.
Острый генерализованный экзантематозный пустулез
Высыпания в виде пустул, которые быстро появляются и распространяются
В основном антибиотики, а также некоторые другие медикаменты
Пузырчатые высыпания
Проявляются распространенными везикулами и буллами
Пемфигус: антибиотики, пеницилламин и другие тиоловые соединения (включая гипотензивные средства).
Буллезный пемфигоид: пеницилламин и фуросемид (наиболее распространенный), ингибиторы иммунных контрольных точек, обычно ингибиторы PD-1.
Линейный IgA-зависимый буллезный дерматоз: ванкомицин (наиболее часто)
Некроз кожи
Проявляется разграниченными, болезненными, эритематозными или геморрагическими высыпаниями, которые развиваются в геморрагические буллы и некроз всей толщи кожи с образованием струпа
Варфарин, гепарин, барбитураты, эпинефрин, норэпинефрин, васозопрессин, левамизол (примесь в кустарных наркотиках, содержащих кокаин), ксилозин (часто добавляется к фентанилу в нелегальных наркотических смесях)
В проявлениях похожа на волчаночноподобный синдром, хотя часто высыпания отсутствуют
Прокаинамид, миноциклин, гидралазин, анти-ФНО-препараты (препараты против фактора некроза опухоли [ФНО]), пеницилламин, изониазид, хинидин, интерферон, метилдопа, хлорпромазин
Реакция на препараты, которая проявляется эозинофилией и системными симптомами или синдромом гиперчувствительности к лекарственному средству
Проявляется лихорадкой, отеком лица и сыпью через 2–6 недель после 1 дозы препарата
Пациенты могут иметь повышенное количество эозинофилов и атипичных лимфоцитов, гепатит, пневмонию, увеличение лимфатических узлов и миокардит
Тиреоидит может быть следствием
Противосудорожные препараты, аллопуринол, сульфаниламиды, миноциклин, ванкомицин
Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа†
Жгутиковый дерматит
Линейно расположенные эритематозные волдыри
Блеомицин и другие противоопухолевые препараты
Характеризуется чувствительными красными узелками, преимущественно в претибиальной области, но иногда с вовлечением кожи рук или других областей
Сульфонамиды, пероральные контрацептивы, пенициллин, галогены (например, бромиды, йодиды)
Эксфолиативный дерматит/эритродермия
Характеризуется покраснением и шелушением всей поверхности кожи
Может быть смертельным
Антибиотики, противосудорожные препараты, гипотензивные средства и многое другое
Фиксированные лекарственные сыпи
Проявляются в виде многочисленных отдельных четко очерченных кольцеобразных или овальных темно-красных или пурпурных высыпаний на коже или слизистых оболочках (особенно половых органов), которые снова появляются на тех же участках каждый раз после приема препарата
Антибиотики, НПВС, ацетаминофен, барбитураты, противомалярийные препараты, противосудорожные препараты
Высыпания, напоминающие лишай или красный плоский лишай
Проявляются в виде полигональных папул, которые сливаются в чешуйчатые бляшки
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, бета-блокаторы, метилдопа, хинидин, тиазиды, пеницилламин, хинакрин
Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа†
Кореподобные или пятнисто-папулезные высыпания (экзантемы)
Наиболее распространена аллергическая реакция на лекарственные препараты
Умеренно зудящие, как правило, появляются от 3 до 7 дней после начала применения препарата
Почти любой препарат (особенно барбитураты, анальгетики, сульфаниламиды, ампициллин и другие антибиотики)
Кожно-слизистые высыпания
Варьируют от нескольких небольших везикул в ротовой полости или крапивницеподобных кожных высыпаний до болезненных язв в ротовой полости с распространенными буллезными кожными высыпаниями (смотрите мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз)
Пенициллин, барбитураты, противосудорожные медикаменты, сульфаниламиды, НПВС, антибиотики, аллопуринол, невирапин, вакцины
Пальпируемая пурпура
Не бледнеющие при надавливании пурпурные папулы, чаще всего на нижних конечностях
Антибиотики, НПВС, гипотензивные средства, противосудорожные препараты, аллопуринол
Фототоксические реакции: возникают при прямом повреждении тканей под воздействием солнечного света и лекарств и развиваются вскоре после воздействия; они могут выглядеть как ожог и сопровождаться образованием волдырей; высыпания, ограничены тем участком кожи, на который воздействовал солнечный свет
Фотоаллергические реакции: клеточно-опосредованные, могут возникнуть позже, часто с изменениями кожи, сходными с таковыми при экземе, и могут распространяться на не подвергавшуюся воздействию кожу
Препараты, которые могут вызвать фототоксические или фотоаллергические реакции: НПВП, хлорпромазин, фенотиазины и сульфаниламиды
Препараты, которые вызывают только фототоксические реакции: антибиотики (например, тетрациклины, фторхинолоны)
Реакция типа сывороточной болезни на лекарственный препарат
Иммунокомплексная реакция (III тип)
Острая крапивница и отек Квинке встречаются чаще, чем кореподобная или скарлатиноподобная сыпь
Возможно развитие полиартрита, миалгии, полисиновита, лихорадки и невритов
Пенициллин, инсулин, чужеродные белки
Синдром Стивенса–Джонсона (ССД)/токсический эпидермальный некролиз (ТЭН)
Характеризуется очаговыми областями темно-красных высыпаний, болезненностью кожи и отслойкой эпидермиса < 10% площади поверхности тела при ССД и > 30% площади поверхности тела при ТЭН*
Поражаются кожа и слизистые; на губах могут возникнуть геморрагические корки и изъязвления
Тяжелые формы напоминают стафилококковый синдром ошпаренной кожи, вызванное стафилококковыми токсинами расстройство, которое возникает у младенцев, маленьких детей и пациентов с ослабленным иммунитетом
Может быть смертельным
Противоэпилептические препараты, НПВП, пенициллин, сульфаниламиды, антиретровирусные препараты
Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа†
Распространенные
Обычно, но не всегда, IgE-опосредованная
Легко распознается по типичным и хорошо выраженным отечным волдырям
Может сопровождаться ангиоотеком или другими проявлениями анафилаксии
Иногда является первым признаком неизбежного развития сывороточной болезни с лихорадкой, болями в суставах и другими системными симптомами, которые развиваются в течение нескольких дней
НПВС могут усугубить крапивницу, а крапивница может быть признаком многих других лекарственных реакций
* Когда эпидермальная отслойка происходит на 10–30% площади поверхности тела, используется термин ССД/TЭН (SJS/TEN).
† Риски наивысшие при комбинации ингибиторов иммунных контрольных точек. Когда используются только одиночные агенты, риски являются самыми высокими при использовании ингибиторов CTLA-4, затем ингибиторов PD1, затем ингибиторов PD-L1.
ППТ = площадь поверхности тела; CTLA-4 = цитотоксический Т-лимфоцит-ассоциированный антиген 4; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; PD-1 = рецептор запрограммированной смерти 1; PD-L1 = лиганд 1 запрограммированной гибели клеток; ССД = синдром Стивенса-Джонсона; ТЭН = токсический эпидермальный некролиз.