Типы рака яичников
Место развития
Типы
Эпителий
Опухоль Бреннера
Светлоклеточные карциномы
Эндометриоидные карциномы
Слизистые карциномы
Серозные цистаденокарциномы (наиболее распространенны)
Транзиторноклеточные карциномы
Неклассифицируемые карциномы
Первичные зародышевые клетки
Хориокарциномы
Дисгерминомы
Эмбриональные карциномы
Эндодермальные синусовые опухоли
Незрелые тератомы
Полиэмбриомы
Зародышевые тяжи и стромальные клетки
Гранулезоклеточные опухоли
Опухоли из клеток Сертоли-Лейдига
Метастазы
Рак молочной железы
Рак желудочно-кишечного тракта