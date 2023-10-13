Типы производственных факторов риска
Вид опасности
Примеры
Загрязнители воздуха
Пыль
Испарения
Волокна
Впрыскивание (включая аэрозоли)
Газы (включая выбросы от двигателя внутреннего сгорания)
Пары
Химические угрозы
Наиболее распространенные примеры включают:
Асбестоз
Формальдегид
Свинец
Ртуть
Полихлорированные дифенилы
Биологические риски
Бактерии
Вирусы
Грибы
Другие живые организмы (например, паразитические черви)
Физические факторы риска
Ионизирующая электромагнитная радиация
Неионизирующее электромагнитная радиация
Шум
Вибрации
Освещенность
Температура
Эргономические факторы риска
Нагрузка при поднятии
Нагрузка при удержании
Нагрузка при толкании
Ходьба
Нагрузка при доставании
Повторяющиеся движения
Поражение электрическим током