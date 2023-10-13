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Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА)

Тип (номер OMIM)

Дефект или мутация

Фенотипы

Примечания

Тип I

Мутации в гене TYR приводят к отсутствию (ГКА 1A) или снижению (ГКА 1B) активности тирозиназы.

Тирозиназа катализирует несколько этапов синтеза меланина.

При ОКА1А кожа и волосы молочно-белые, глаза серо-голубые (снижение остроты зрения при этой форме ОКА наиболее выражено).

При ОКА1В уровень пигментного разведения варьирует от очевидного до едва различимого.

ГКА 1А составляет 40% всех ГКА.

Тип II (203200)

P ген (розовых глаз)

Функция P-протеина пока еще не известна, но вероятно может участвовать в регуляции рН органелл и накопления вакуольного глутатиона.

ГКА типа II характеризуется фенотипами со снижением содержания пигмента, которое варьирует от минимального до умеренного. Если на кожу действуют солнечные лучи, то могут развиваться пигментные невусы и лентиго; некоторые лентиго увеличиваются и темнеют. Цвет глаз значительно варьирует.

Активность тирозиназы сохранена.

Тип II составляет 50% всех ОКА и является наиболее распространенной формой ОКА в Африке.

Тип III (203290)

Ген, кодирующий тирозиназа-зависимый белок 1 (TYRP1)

Продукт этого гена важен для синтеза эумеланина — наиболее распространенного из трех типов меланина, придающего цвет коже, волосам и глазам.

При ГКА III типа кожа коричневого цвета, волосы рыжие, глаза могут быть голубыми или коричневыми.

Тип III развивается только у темнокожих людей (с фототипом кожи по Фитцпатрику III–V—см. таблицу Классификация типов кожи по Фитцпатрику).

Тип IV (606574)

SLC45A2 ген

Этот ген кодирует мембранный транспортный белок, участвующий в обработке тирозиназы и транспортировке белков в меланосомы.

Фенотип ГКА IV типа сходен с таковым при II типе.

Тип IV является крайне редкой формой.

Этот тип является наиболее распространенной формой ОКА в Японии.

Тип V (615312)

Связан с хромосомой 4q24

Эта хромосома расположена в области, которая может кодировать лизосомальные белки.

При ГКА типа V кожа белого цвета, а волосы окрашены в золотистый цвет.

Тип VI (113750)

Связан с мутациями гена SLC45A5

Этот ген кодирует мембранный транспортерный белок.

При ГКА VI типа кожа может быть белой, а волосы при рождении могут быть светлыми, но потемнеть с возрастом.

Тип VII (615179)

Мутации гена C10ORF11

Этот ген кодирует богатый лейцином белок, который может играть роль в дифференцировке меланоцитов.

При ГКА VII типа содержание пигмента в коже снижено, а цвет волос может варьировать от белого до коричневого.

Тип VIII (619165)

Связан с мутацией гена, кодирующего допахром-таутомеразу (DCT) на хромосоме 13q32

Этот ген кодирует фермент, который играет роль в изменении цвета пигмента кожи.

При ГКА VIII типа кожа и волосы слабо гипопигментированы.

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