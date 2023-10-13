Типы и фенотипы глазокожного альбинизма (ГКА)
Тип (номер OMIM)
Дефект или мутация
Фенотипы
Примечания
Тип I
Мутации в гене TYR приводят к отсутствию (ГКА 1A) или снижению (ГКА 1B) активности тирозиназы.
Тирозиназа катализирует несколько этапов синтеза меланина.
При ОКА1А кожа и волосы молочно-белые, глаза серо-голубые (снижение остроты зрения при этой форме ОКА наиболее выражено).
При ОКА1В уровень пигментного разведения варьирует от очевидного до едва различимого.
ГКА 1А составляет 40% всех ГКА.
Тип II (203200)
P ген (розовых глаз)
Функция P-протеина пока еще не известна, но вероятно может участвовать в регуляции рН органелл и накопления вакуольного глутатиона.
ГКА типа II характеризуется фенотипами со снижением содержания пигмента, которое варьирует от минимального до умеренного. Если на кожу действуют солнечные лучи, то могут развиваться пигментные невусы и лентиго; некоторые лентиго увеличиваются и темнеют. Цвет глаз значительно варьирует.
Активность тирозиназы сохранена.
Тип II составляет 50% всех ОКА и является наиболее распространенной формой ОКА в Африке.
Тип III (203290)
Ген, кодирующий тирозиназа-зависимый белок 1 (TYRP1)
Продукт этого гена важен для синтеза эумеланина — наиболее распространенного из трех типов меланина, придающего цвет коже, волосам и глазам.
При ГКА III типа кожа коричневого цвета, волосы рыжие, глаза могут быть голубыми или коричневыми.
Тип III развивается только у темнокожих людей (с фототипом кожи по Фитцпатрику III–V—см. таблицу Классификация типов кожи по Фитцпатрику).
Тип IV (606574)
SLC45A2 ген
Этот ген кодирует мембранный транспортный белок, участвующий в обработке тирозиназы и транспортировке белков в меланосомы.
Фенотип ГКА IV типа сходен с таковым при II типе.
Тип IV является крайне редкой формой.
Этот тип является наиболее распространенной формой ОКА в Японии.
Тип V (615312)
Связан с хромосомой 4q24
Эта хромосома расположена в области, которая может кодировать лизосомальные белки.
При ГКА типа V кожа белого цвета, а волосы окрашены в золотистый цвет.
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Тип VI (113750)
Связан с мутациями гена SLC45A5
Этот ген кодирует мембранный транспортерный белок.
При ГКА VI типа кожа может быть белой, а волосы при рождении могут быть светлыми, но потемнеть с возрастом.
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Тип VII (615179)
Мутации гена C10ORF11
Этот ген кодирует богатый лейцином белок, который может играть роль в дифференцировке меланоцитов.
При ГКА VII типа содержание пигмента в коже снижено, а цвет волос может варьировать от белого до коричневого.
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Тип VIII (619165)
Связан с мутацией гена, кодирующего допахром-таутомеразу (DCT) на хромосоме 13q32
Этот ген кодирует фермент, который играет роль в изменении цвета пигмента кожи.
При ГКА VIII типа кожа и волосы слабо гипопигментированы.
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