Типичные эхокардиографические признаки при различных типах митральной регургитации
Типы митральной регургитации
Направление струи крови при митральной регургитации
Движения створок митрального клапана
Функция левого желудочка
Первичная (патология внутри клапана)
Эксцентрическая
Повышенная (миксоматозные изменения створок)
Сниженная (ревматические изменения)
Изначально нормальная
Вторичный (неишемические или общие ишемические изменения)
Центральное
Сниженное
Симметричное натяжение створок
В целом сниженна
Вторичный (регионарные очаговые ишемические изменения)
эксцентричный
Снижение
Асимметричное натяжение створок
Регионально снижен (очаговый рубец вследствие коронарной окклюзии)
Вторичная (функциональная вследствие фибрилляции предсердий)
Центральное
Норма
Изначально нормальная