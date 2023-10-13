skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Типичные эхокардиографические признаки при различных типах митральной регургитации

Типы митральной регургитации

Направление струи крови при митральной регургитации

Движения створок митрального клапана

Функция левого желудочка

Первичная (патология внутри клапана)

Эксцентрическая

Повышенная (миксоматозные изменения створок)

Сниженная (ревматические изменения)

Изначально нормальная

Вторичный (неишемические или общие ишемические изменения)

Центральное

Сниженное

Симметричное натяжение створок

В целом сниженна

Вторичный (регионарные очаговые ишемические изменения)

эксцентричный

Снижение

Асимметричное натяжение створок

Регионально снижен (очаговый рубец вследствие коронарной окклюзии)

Вторичная (функциональная вследствие фибрилляции предсердий)

Центральное

Норма

Изначально нормальная

По этим темам