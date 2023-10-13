Типичные результаты лабораторных исследований при некоторых состояниях, сопровождающихся гипокальциемией
Заболевание
Признаки
Идирпатический гипопаратиреоз
Уровень PO4 в сыворотке – высокий
Уровень PO4 в моче – низкий
Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке – нормальный
Уровень ПТГ – неопределим
Хирургический гипопаратиреоз
Уровень ПТГ – низкий или низконормальный
Уровень PO4 в сыворотке – нормальный или высокий4
Уровень PO4 в моче – низкий
Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке – нормальный
Наследственный витамин D-зависимый рахит I типа
Уровень ПТГ – высокий
Уровень PO4 в сыворотке – низкий
Уровень щелочной фосфатазы – высокий
Рентгенологические признаки рахита
Нормальный уровень 25 (OH) D в сыворотке
Уровень 1,25(ОН)2D в сыворотке – низкий
Наследственный витамин D-зависимый рахит II типа
Уровень ПТГ – высокий
Уровень PO4 в сыворотке – низкий
Уровень щелочной фосфатазы – высокий
Рентгенологические признаки рахита
Уровень 25(ОН)D в сыворотке – нормальный или высокий
Нормальный или высокий уровень 1,25 (ОН)2D
Псевдогипопаратиреоз Iа типа (наследственная остеодистрофия Олбрайта)
Уровень ПТГ – высокий
Уровень PO4 в сыворотке – высокий
Отсутствие цАМФ в моче или увеличение экскреции PO4 даже после инъекции ПТГ или аналога ПТГ
Скелетные и другие аномалии
Поевдогипопаратиреоз Ib типа
Уровень ПТГ – высокий
Уровень PO4 в сыворотке – высокий
Отсутствие цАМФ в моче или увеличение экскреции PO4 даже после инъекции ПТГ или аналога ПТГ
Отсутствие скелетных аномалий
Псевдогипопаратиреоз II типа
Уровень ПТГ – высокий
Уровень PO4 в сыворотке – высокий
Отсутствие цАМФ в моче и прироста экскреции PO4
Инъекция ПТГ повышает цАМФ в моче, но не повышает PO4 в моче
Уровень витамина D – нормальный или высокий
Дефицит витамина D
Уровень ПТГ – высокий
Уровень PO4 в сыворотке – низкий
Уровень щелочной фосфатазы – высокий
Низкий уровень 25 (OH) D*
*Определение уровней 25(OH)D и 1,25(OH)2D может помочь отличить дефицит витамина D от витамин D-зависимых состояний.
1,25(ОН)2D = 1,25-дигидроксихолекальциферол или кальцитриол; 25(OH)D = неактивный витамин D; цАМФ = циклический аденозин монофосфат; PO4 = фосфат; ПТГ =паратиреоидный гормон.