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Типичные результаты лабораторных исследований при некоторых состояниях, сопровождающихся гипокальциемией

Заболевание

Признаки

Идирпатический гипопаратиреоз

Уровень PO4 в сыворотке – высокий

Уровень PO4 в моче – низкий

Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке – нормальный

Уровень ПТГ – неопределим

Хирургический гипопаратиреоз

Уровень ПТГ – низкий или низконормальный

Уровень PO4 в сыворотке – нормальный или высокий4

Уровень PO4 в моче – низкий

Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке – нормальный

Наследственный витамин D-зависимый рахит I типа

Уровень ПТГ – высокий

Уровень PO4 в сыворотке – низкий

Уровень щелочной фосфатазы – высокий

Рентгенологические признаки рахита

Нормальный уровень 25 (OH) D в сыворотке

Уровень 1,25(ОН)2D в сыворотке – низкий

Наследственный витамин D-зависимый рахит II типа

Уровень ПТГ – высокий

Уровень PO4 в сыворотке – низкий

Уровень щелочной фосфатазы – высокий

Рентгенологические признаки рахита

Уровень 25(ОН)D в сыворотке – нормальный или высокий

Нормальный или высокий уровень 1,25 (ОН)2D

Псевдогипопаратиреоз Iа типа (наследственная остеодистрофия Олбрайта)

Уровень ПТГ – высокий

Уровень PO4 в сыворотке – высокий

Отсутствие цАМФ в моче или увеличение экскреции PO4 даже после инъекции ПТГ или аналога ПТГ

Скелетные и другие аномалии

Поевдогипопаратиреоз Ib типа

Уровень ПТГ – высокий

Уровень PO4 в сыворотке – высокий

Отсутствие цАМФ в моче или увеличение экскреции PO4 даже после инъекции ПТГ или аналога ПТГ

Отсутствие скелетных аномалий

Псевдогипопаратиреоз II типа

Уровень ПТГ – высокий

Уровень PO4 в сыворотке – высокий

Отсутствие цАМФ в моче и прироста экскреции PO4

Инъекция ПТГ повышает цАМФ в моче, но не повышает PO4 в моче

Уровень витамина D – нормальный или высокий

Дефицит витамина D

Уровень ПТГ – высокий

Уровень PO4 в сыворотке – низкий

Уровень щелочной фосфатазы – высокий

Низкий уровень 25 (OH) D*

*Определение уровней 25(OH)D и 1,25(OH)2D может помочь отличить дефицит витамина D от витамин D-зависимых состояний.

1,25(ОН)2D = 1,25-дигидроксихолекальциферол или кальцитриол; 25(OH)D = неактивный витамин D; цАМФ = циклический аденозин монофосфат; PO4 = фосфат; ПТГ =паратиреоидный гормон.

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