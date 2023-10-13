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Типичные дозы облучения **

Диагностическое исследование

Средняя эффективная доза облучения (мЗв)

Рентгенограмма грудного отдела (передняя задняя проекция)

0,02

Рентгенограмма грудного отдела (2 проекции: заднепередняя и боковая)

0,1

Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника (1 проекция сбоку)

1,5

Рентгенография, конечности (1 вид: кисть, стопа и т.д.)

0,001

Рентгенограмма брюшной полости (1 проекция)

0,7

Рентгенография, бариевая клизма (исследование нижних отделов желудочно-кишечного тракта)

6

Рентгенография верхних отделов желудочно-кишечного тракта с барием

6

Скрининговая цифровая маммография

0,21

КТ головы

2

КТ, грудная клетка

6,1

КТ органов брюшной полости и таза

7,7

Коронарография

7

Коронарография с интервенциями

15

Перфузионная сцинтиграфия легких

2

Сканирование при ПЭТ (без КТ всего тела)

7

Остеосцинтиграфия

6,3

Гепатобилиарное сканирование

2,1–3,1

Сканирование сердца с контрастным веществом (технетрил 99mTc)

9,4–12,8

* Доза может изменяться.

Данные получены из

Mettler FA, Huda W, Yoshizumi TT, Mahesh M: Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: A catalog. Radiology 248:254-263, 2008.

American College of Radiology(ACR): Radiation Dose to Adults From Common Imaging Examinations

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