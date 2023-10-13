Типичные дозы облучения **
Диагностическое исследование
Средняя эффективная доза облучения (мЗв)
Рентгенограмма грудного отдела (передняя задняя проекция)
0,02
Рентгенограмма грудного отдела (2 проекции: заднепередняя и боковая)
0,1
Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника (1 проекция сбоку)
1,5
Рентгенография, конечности (1 вид: кисть, стопа и т.д.)
0,001
Рентгенограмма брюшной полости (1 проекция)
0,7
Рентгенография, бариевая клизма (исследование нижних отделов желудочно-кишечного тракта)
6
Рентгенография верхних отделов желудочно-кишечного тракта с барием
6
Скрининговая цифровая маммография
0,21
КТ головы
2
КТ, грудная клетка
6,1
КТ органов брюшной полости и таза
7,7
Коронарография
7
Коронарография с интервенциями
15
Перфузионная сцинтиграфия легких
2
Сканирование при ПЭТ (без КТ всего тела)
7
Остеосцинтиграфия
6,3
Гепатобилиарное сканирование
2,1–3,1
Сканирование сердца с контрастным веществом (технетрил 99mTc)
9,4–12,8
* Доза может изменяться.
Данные получены из
Mettler FA, Huda W, Yoshizumi TT, Mahesh M: Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: A catalog. Radiology 248:254-263, 2008.
American College of Radiology(ACR): Radiation Dose to Adults From Common Imaging Examinations