Тест импульсного движения головы, нистагм, тест на skew-девиацию
Исследование*
Периферическое головокружение
Центральное головокружение
Тест импульсного движения головы
Патологическая (корригирующая саккада при повороте головы в сторону поражения)
Норма
Нистагм
Однонаправленный, горизонтальный
Горизонтальный, меняющий направление, вертикальный, торсионный
Тест на косое отклонение
Отсутствие вертикального косогладия (девиации)
Присутствует косоглазие
*Если хотя бы один из этих трёх тестов указывает на центральную причину или если присутствуют какие-либо сопутствующие неврологические симптомы, требуется дальнейшее неотложное обследование.