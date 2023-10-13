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Тест импульсного движения головы, нистагм, тест на skew-девиацию

Тест импульсного движения головы, нистагм, тест на skew-девиацию

Исследование*

Периферическое головокружение

Центральное головокружение

Тест импульсного движения головы

Патологическая (корригирующая саккада при повороте головы в сторону поражения)

Норма

Нистагм

Однонаправленный, горизонтальный

Горизонтальный, меняющий направление, вертикальный, торсионный

Тест на косое отклонение

Отсутствие вертикального косогладия (девиации)

Присутствует косоглазие

*Если хотя бы один из этих трёх тестов указывает на центральную причину или если присутствуют какие-либо сопутствующие неврологические симптомы, требуется дальнейшее неотложное обследование.

*Если хотя бы один из этих трёх тестов указывает на центральную причину или если присутствуют какие-либо сопутствующие неврологические симптомы, требуется дальнейшее неотложное обследование.

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