Тесты на BRUE у младенцев высокого риска
Тесты
Возможные причины
Типичные начальные тесты
Анализы крови, обычно включающие
Ацидоз
Анемия
Дегидратация
Инфекция
Заболевания печени
Рентгенография грудной клетки
Кардиомегалия, пневмония
Посев (кровь, кал, моча, спинномозговая жидкость)
Инфекция
ЭКГ
Мониторинг сердца в больнице
Аритмии
Аномалии QT
Эхокардиография
Кардиомегалия
Люмбальная пункция
Исследование на коклюш
Сцинтиграфия скелета
Токсикологический скрининг
Психоактивные вещества, медикаменты или токсины
Общий анализ мочи
Инфекция
Дополнительные тесты, основанные на клинических предположениях
Газы артериальной крови
Ацидоз
Снимки мозга (КТ головного мозга, МРТ)
Травмы, кровоизлияния, опухоли
Электроэнцефалография
*Мониторинг рН пищевода
Генетические тесты
Возможное генетическое/метаболическое расстройство
Назальный мазок
Исследование сна
Дыхательные или другие проблемы во время сна
Сканирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с радиоизотопным молоком*
* У младенцев со срыгиванием в анамнезе, тошнотой, рвотой, кашлем или трудностями при кормлении.
BRUE = краткое разрешенное необъяснимое событие