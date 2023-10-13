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Тесты на BRUE у младенцев высокого риска

Тесты

Возможные причины

Типичные начальные тесты

Анализы крови, обычно включающие

  • Общий анализ крови и лейкограмма

  • Электролиты (магний, кальций, натрий, калий), бикарбонат и глюкоза

  • Печеночные тесты

  • Лактат

Ацидоз

Анемия

Дегидратация

Инфекция

Заболевания печени

Нарушения обмена веществ

Рентгенография грудной клетки

Кардиомегалия, пневмония

Посев (кровь, кал, моча, спинномозговая жидкость)

Инфекция

ЭКГ

Мониторинг сердца в больнице

Аритмии

Аномалии QT

Эхокардиография

Кардиомегалия

Люмбальная пункция

Менингит

Исследование на коклюш

Коклюш

Сцинтиграфия скелета

Переломы

Токсикологический скрининг

Психоактивные вещества, медикаменты или токсины

Общий анализ мочи

Инфекция

Дополнительные тесты, основанные на клинических предположениях

Газы артериальной крови

Ацидоз

Снимки мозга (КТ головного мозга, МРТ)

Травмы, кровоизлияния, опухоли

Электроэнцефалография

Судороги

*Мониторинг рН пищевода

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Генетические тесты

Возможное генетическое/метаболическое расстройство

Назальный мазок

Респираторно-синцитиальная инфекция

Исследование сна

Дыхательные или другие проблемы во время сна

Сканирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с радиоизотопным молоком*

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

* У младенцев со срыгиванием в анамнезе, тошнотой, рвотой, кашлем или трудностями при кормлении.

BRUE = краткое разрешенное необъяснимое событие

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