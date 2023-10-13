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Тесты на некоторые причины умственной отсталости

Предполагаемой причины

Показанные тесты

Одна крупная аномалия или множество мелких аномалий

Семейный анамнез умственной отсталости

Хромосомный микроматричный анализ

МРТ головы*

Возможно секвенирование экзома

Плохая прибавка в весе

Идиопатическая гипотония

Генетические нарушения обмена веществ

Скрининг на ВИЧ в группах повышенного риска

Пищевой и психосоциальный анамнез

Анализ мочи и крови на содержание аминокислот и органических кислот и исследования ферментов при болезнях депонирования или пероксисомных патологиях

Мышечные ферменты

Комплексная метаболическая панель (включает альбумин, щелочную фосфатазу, аспартатаминотрансферазу, общий билирубин, азот мочевины крови, кальций, холестерин, креатинин, глюкозу, фосфор, общий белок и мочевую кислоту)

Костный возраст, рентген скелета

Судороги

Электроэнцефалография

МРТ головы*

Уровни кальция, фосфора, магния, аминокислот, глюкозы и свинца в крови

Аномалии черепа (например, преждевременное закрытие швов, микроцефалия, макроцефалия, краниостеноз, гидроцефалия)

Церебральная атрофия

Церебральные пороки развития

Кровоизлияния в центральной нервной системе

Опухоль

Внутричерепные кальцификаты из-за токсоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции или туберозного склерозного комплекса

МРТ головы*

Скрининг на TORCH

Посев мочи на вирусы

Хромосомный микроматричный анализ

* Проведение МРТ головного мозга после консультации невролога.

SMA = последовательный множественный анализатор; TORCH = токсоплазмоз, другие патогены, краснуха, цитомегаловирус, простой герпес.

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