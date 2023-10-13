Тесты на некоторые причины умственной отсталости
Предполагаемой причины
Показанные тесты
Одна крупная аномалия или множество мелких аномалий
Семейный анамнез умственной отсталости
Хромосомный микроматричный анализ
МРТ головы*
Возможно секвенирование экзома
Идиопатическая гипотония
Скрининг на ВИЧ в группах повышенного риска
Пищевой и психосоциальный анамнез
Анализ мочи и крови на содержание аминокислот и органических кислот и исследования ферментов при болезнях депонирования или пероксисомных патологиях
Мышечные ферменты
Комплексная метаболическая панель (включает альбумин, щелочную фосфатазу, аспартатаминотрансферазу, общий билирубин, азот мочевины крови, кальций, холестерин, креатинин, глюкозу, фосфор, общий белок и мочевую кислоту)
Костный возраст, рентген скелета
Судороги
Электроэнцефалография
МРТ головы*
Уровни кальция, фосфора, магния, аминокислот, глюкозы и свинца в крови
Аномалии черепа (например, преждевременное закрытие швов, микроцефалия, макроцефалия, краниостеноз, гидроцефалия)
Церебральная атрофия
Церебральные пороки развития
Кровоизлияния в центральной нервной системе
Опухоль
Внутричерепные кальцификаты из-за токсоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции или туберозного склерозного комплекса
МРТ головы*
Скрининг на TORCH
Посев мочи на вирусы
Хромосомный микроматричный анализ
* Проведение МРТ головного мозга после консультации невролога.
SMA = последовательный множественный анализатор; TORCH = токсоплазмоз, другие патогены, краснуха, цитомегаловирус, простой герпес.