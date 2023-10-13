Тестирование на перенос возбудителей инфекционных заболеваний
Возбудитель
Тип исследования
Babesia microti (бабезиоз)
Тестирование на наличие нуклеиновых кислот и тестирование на антитела (в эндемичных регионах для рода Babesia)
Тестирование на HBsAg, анти-HBc и на наличие нуклеиновых кислот
Тестирование на наличие нуклеиновых кислот и тестирование на антитела
Тест на нуклеиновые кислоты
ВИЧ-1 и ВИЧ-2
Тестирование на антитела
Лимфотропные вирусы Т-лимфоцитов человека 1 и 2
Тестирование на антитела
Treponema pallidum (сифилис)
Анализ на наличие антигена
Trypanosoma cruzi (Болезнь Чагаса)
Тестирование на антитела
Тест на нуклеиновые кислоты
Тест на нуклеиновые кислоты
Анти-HBc = антитело к кор-антигену вируса гепатита В; HBsAg = поверхностный антиген вируса гепатита B; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека.