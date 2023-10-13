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Тестирование на перенос возбудителей инфекционных заболеваний

Возбудитель

Тип исследования

Babesia microti (бабезиоз)

Тестирование на наличие нуклеиновых кислот и тестирование на антитела (в эндемичных регионах для рода Babesia)

Вирус гепатита В

Тестирование на HBsAg, анти-HBc и на наличие нуклеиновых кислот

Вирус гепатита С

Тестирование на наличие нуклеиновых кислот и тестирование на антитела

ВИЧ

Тест на нуклеиновые кислоты

ВИЧ-1 и ВИЧ-2

Тестирование на антитела

Лимфотропные вирусы Т-лимфоцитов человека 1 и 2

Тестирование на антитела

Treponema pallidum (сифилис)

Анализ на наличие антигена

Trypanosoma cruzi (Болезнь Чагаса)

Тестирование на антитела

Вирус Западного Нила

Тест на нуклеиновые кислоты

вирус Зика

Тест на нуклеиновые кислоты

Анти-HBc = антитело к кор-антигену вируса гепатита В; HBsAg = поверхностный антиген вируса гепатита B; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека.

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