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Схемы назначения антибиотиков для лечения интраамниотической инфекции

Рекомендованые антибиотики

  1. Ампициллин 2 г в/в каждые 6 часов

  2. и

  3. Гентамицин 2 мг/кг в/в (нагрузочная доза) с последующим введением в дозе 1,5 мг/кг в/в каждые 8 часов ИЛИ 5 мг/кг в/в каждые 24 часа.

Рекомендованные антибиотики (легкая аллергия на пенициллин)

  1. Цефазолин 2 г внутривенно каждые 8 часов

  2. и

  3. Гентамицин 2 мг/кг в/в (нагрузочная доза) с последующим введением в дозе 1,5 мг/кг в/в каждые 8 часов ИЛИ 5 мг/кг в/в каждые 24 часа.

Рекомендованные антибиотики (тяжелая аллергия на пенициллин)

  1. Клиндамицин 900 мг в/в каждые 8 часов

  2. или

  3. Внутривенно ванкомицин* 1 г каждые 12 часов

  4. и

  5. Гентамицин 2 мг/кг в/в (нагрузочная доза) с последующим введением в дозе 1,5 мг/кг в/в каждые 8 часов ИЛИ 5 мг/кг в/в каждые 24 часа.

Роды после кесарева сечения: показана одна дополнительная доза из выбранной схемы лечения. В качестве по крайней мере одной дополнительной дозы добавляют клиндамицин 900 мг внутривенно или метронидазол 500 мг внутривенно.

Вагинальные роды: никаких дополнительных доз не требуется; но если назначаются, клиндамицин не показан.

Альтернативные схемы

  1. Ампициллин-сульбактам 3 г в/в каждые 6 часов

  2. Пиперациллин-тазобактам 3,375 г в/в каждые 6 часов или 4,5 г в/в каждые 8 часов

  3. Цефотетан 2 г в/в каждые 12 часов

  4. Цефокситин 2 г в/в каждые 8 часов

  5. Эртапенем 1 г в/в каждые 24 часа

Роды после кесарева сечения: показана одна дополнительная доза из выбранной схемы лечения. Дополнительное введение клиндамицина не требуется.

Вагинальные роды: никаких дополнительных доз не требуется; но если назначаются, клиндамицин не показан.

* Ванкомицин следует использовать, если женщина колонизирована стрептококками группы В, резистентными либо к клиндамицину, либо к эритромицину (если только не выполнены тесты на резистентность к клиндамицину и они не показали отрицательный результат), или если женщина колонизирована стрептококками группы В и тесты на антибиотикочувствительность недоступны.

American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion No. 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection. Obstet Gynecol. 2017 (reaffirmed 2022); 130(2):e95-e101. doi:10.1097/AOG.0000000000002236

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