* Ванкомицин следует использовать, если женщина колонизирована стрептококками группы В, резистентными либо к клиндамицину, либо к эритромицину (если только не выполнены тесты на резистентность к клиндамицину и они не показали отрицательный результат), или если женщина колонизирована стрептококками группы В и тесты на антибиотикочувствительность недоступны.

