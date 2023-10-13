Схемы назначения антибиотиков для лечения интраамниотической инфекции
Рекомендованые антибиотики
Рекомендованные антибиотики (легкая аллергия на пенициллин)
Рекомендованные антибиотики (тяжелая аллергия на пенициллин)
Роды после кесарева сечения: показана одна дополнительная доза из выбранной схемы лечения. В качестве по крайней мере одной дополнительной дозы добавляют клиндамицин 900 мг внутривенно или метронидазол 500 мг внутривенно.
Вагинальные роды: никаких дополнительных доз не требуется; но если назначаются, клиндамицин не показан.
Альтернативные схемы
Роды после кесарева сечения: показана одна дополнительная доза из выбранной схемы лечения. Дополнительное введение клиндамицина не требуется.
Вагинальные роды: никаких дополнительных доз не требуется; но если назначаются, клиндамицин не показан.
* Ванкомицин следует использовать, если женщина колонизирована стрептококками группы В, резистентными либо к клиндамицину, либо к эритромицину (если только не выполнены тесты на резистентность к клиндамицину и они не показали отрицательный результат), или если женщина колонизирована стрептококками группы В и тесты на антибиотикочувствительность недоступны.
American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion No. 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection. Obstet Gynecol. 2017 (reaffirmed 2022); 130(2):e95-e101. doi:10.1097/AOG.0000000000002236