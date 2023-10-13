Субстраты и ферменты биосинтеза гема и заболевания, связанные с их дефицитом или приобретением функции
Субстрат/Фермент*
Порфирия
Нервно-висцеральные симптомы
Кожные симптомы
Наследственность
Глицин+ сукцинил коэнзим А
Эритроид-специфичная синтаза-2 дельта-аминолевулиновой кислоты (ALAS 2)†
Х-сцепленная протопорфирия (из-за увеличения активности фермента)†
Нет
Фенотипически напоминает эритропоэтическую протопорфирию
Х-сцепленный
Дельта-аминолевулиновая кислота
Дегидратаза дельта- (ALAD) (также называемая порфобилиноген [PBG] синтазой)
ALAD-дефицитная порфирия
Да
Нет
Аутосомно-рецессивные
Порфобилиноген
Порфобилиногендеаминаза (также называемая гидроксиметилбилантазой)
Острая интермиттирующая порфирия
Да
Нет
Аутосомно-доминантное наследование
Гидроксиметилбилан
Уропорфириноген-III косинтаза
Врожденная эритропоэтическая порфирия
Нет
Серьёзное инвалидизирующее заболевание кожи
Аутосомно-рецессивные
Уропорфириноген III
Уропорфириногендекарбоксилаза
Поздняя кожная порфирия
Нет
Дряблость кожи, волдыри, буллезные высыпания
Два варианта:
Гепатоэритропоэтическая порфирия
Нет
Выраженное образование пузырей с младенчества; часто обезображивающий
Аутосомно-рецессивные
Копропорфириноген III
Копропорфириногеноксидаза
Наследственная копропорфирия
Да
Легко травмирующаяся кожа, волдыри
Аутосомно-доминантное наследование
Протопорфириноген IX
Протопорфириногеноксидаза
Смешанная порфирия
Да
Легко травмирующаяся кожа, волдыри
Аутосомно-доминантное наследование
Протопорфирин IX
Феррохелатаза
Эритропоэтическая протопорфирия
Нет, за исключением больных с тяжелой гепатобилиарной патологией
Боль, отек, покраснение кожи; лихенификация и другие незначительные изменения кожи, но без образования волдырей
Аутосомно-рецессивные
Гем (конечный продукт включается в состав различных гемсодержащих белков)
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* Перечислены последовательные промежуточные продукты биосинтеза гема, начиная с глицина и сукцинил-КоА и заканчивая гемом. Дефицит фермента вызывает накопление соединений-предшественников.
†Х-сцепленные протопорфирии обусловлены функционально усиливающимися мутациями, которые увеличивают активность ALAS 2, в результате чего происходит накопление протопорфирина. Снижение активности ALAS 2 вызывает сидеробластную анемию.