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Субстраты и ферменты биосинтеза гема и заболевания, связанные с их дефицитом

Субстрат/Фермент*

Порфирия

Нервно-висцеральные симптомы

Кожные симптомы

Наследственность

Глицин+ сукцинил коэнзим А

Эритроид-специфичная синтаза-2 дельта-аминолевулиновой кислоты (ALAS 2)

Х-сцепленная протопорфирия (из-за увеличения активности фермента)†

Нет

Фенотипически напоминает эритропоэтическую протопорфирию

Х-сцепленный

Дельта-аминолевулиновая кислота

Дегидратаза дельта-аминолевулиновой кислоты (ALAD)

ALAD-дефицитная порфирия

Да

Нет

Аутосомно-рецессивные

Порфобилиноген

Порфобилиногендеаминаза (также называемая гидроксиметилбилантазой)

Острая интермиттирующая порфирия

Да

Нет

Аутосомно-доминантное наследование

Гидроксиметилбилан

Уропорфириноген-III косинтаза

Врожденная эритропоэтическая порфирия

Нет

Серьёзное инвалидизирующее заболевание кожи

Аутосомно-рецессивные

Уропорфириноген III

Уропорфириногендекарбоксилаза

Поздняя кожная порфирия

Нет

Дряблость кожи, волдыри, буллезные высыпания

Два варианта:

  • Аутосомно-доминантный (20-25% случаев)

  • Генетические корреляции не выявлены (спорадический характер, 75-80%)

Гепатоэритропоэтическая порфирия

Нет

Выраженное образование пузырей с младенчества; часто обезображивающий

Аутосомно-рецессивные

Копропорфириноген III

Копропорфириногеноксидаза

Наследственная копропорфирия

Да

Легко травмирующаяся кожа, волдыри

Аутосомно-доминантное наследование

Протопорфириноген IX

Протопорфириногеноксидаза

Смешанная порфирия

Да

Легко травмирующаяся кожа, волдыри

Аутосомно-доминантное наследование

Протопорфирин IX

Феррохелатаза

Эритропоэтическая протопорфирия

Нет, за исключением больных с тяжелой гепатобилиарной патологией

Боль, отек, покраснение кожи; лихенификация и другие незначительные изменения кожи, но без образования волдырей

Аутосомно-рецессивные

Гем (конечный продукт включается в состав различных гемсодержащих белков)

* Перечислены последовательные промежуточные продукты биосинтеза гема, начиная с глицина и сукцинил-КоА и заканчивая гемом. Дефицит фермента вызывает накопление соединений-предшественников.

†Х-сцепленные протопорфирии обусловлены функционально усиливающимися мутациями, которые увеличивают активность ALAS 2, в результате чего происходит накопление протопорфирина. Снижение активности ALAS 2 вызывает сидеробластную анемию.

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