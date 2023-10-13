Стратификация риска для внебольничной пневмонии (Индекс тяжести пневмонии)
Фактор
Оценка
Демографические характеристики пациентов
Возраст (лет)
Возраст (количество лет) − 10
Проживание в доме престарелых
10
Сопутствующие заболевания
Рак
30
Заболевания печени
20
Сердечная недостаточность
10
Сосудистые заболевания головного мозга
10
Заболевания почек
10
Объективное обследование
Изменение психического состояния
20
Частота дыхания ≥ 30 в минуту
20
Систолическое артериальное давление < 90 мм рт. ст.
20
Температура ≥ 40°C или < 35°C
15
ЧСС ≥ 125 ударов в минуту
10
Результаты исследований
pH артериальной крови < 7,35
30
Азот мочевины крови ≥ 30 мг/дл (11 ммоль/л)
20
Натрий < 130 мЭкв/л (130 ммоль/л)
20
Глюкоза ≥ 250 мг/дл (14 ммоль/л)
10
Гематокрит < 30%
10
PaО2 < 60 мм рт. ст. или
Насыщение кислородом < 90%*
10
Плевральный выпот
10
Оценка
Смертность
Рекомендации
≤ 70
< 1%
Амбулаторное лечение†
71−90
< 5%
Амбулаторное лечение†
91−130
5−15%
Госпитализация
> 130
> 15%
Госпитализация
* Многие врачи считают гипоксемию абсолютным показанием к госпитализации.
† Госпитализаци в БИТ, госпитализация в обычное отделение, период наблюдения, внутривенное введение антибиотиков на дому или посещение на дому пациентов с низкой приверженностью, одиноких или живущих в нестабильных условиях.
PaO2 = парциальное давление артериального кислорода
Adapted from Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med 1997;336(4):243-250. doi:10.1056/NEJM199701233360402.