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Стратификация риска для внебольничной пневмонии (Индекс тяжести пневмонии)

Фактор

Оценка

Демографические характеристики пациентов

  • Мужчина

Возраст (лет)

  • Женщина

Возраст (количество лет) − 10

Проживание в доме престарелых

10

Сопутствующие заболевания

Рак

30

Заболевания печени

20

Сердечная недостаточность

10

Сосудистые заболевания головного мозга

10

Заболевания почек

10

Объективное обследование

Изменение психического состояния

20

Частота дыхания ≥ 30 в минуту

20

Систолическое артериальное давление < 90 мм рт. ст.

20

Температура 40°C или < 35°C

15

ЧСС 125 ударов в минуту

10

Результаты исследований

pH артериальной крови < 7,35

30

Азот мочевины крови 30 мг/дл (11 ммоль/л)

20

Натрий < 130 мЭкв/л (130 ммоль/л)

20

Глюкоза ≥ 250 мг/дл (14 ммоль/л)

10

Гематокрит < 30%

10

PaО2 < 60 мм рт. ст. или

Насыщение кислородом < 90%*

10

Плевральный выпот

10

Оценка

Смертность

Рекомендации

70

  < 1%

Амбулаторное лечение†

71−90

< 5%

Амбулаторное лечение†

91−130

5−15%

Госпитализация

> 130

  > 15%  

Госпитализация

* Многие врачи считают гипоксемию абсолютным показанием к госпитализации.

† Госпитализаци в БИТ, госпитализация в обычное отделение, период наблюдения, внутривенное введение антибиотиков на дому или посещение на дому пациентов с низкой приверженностью, одиноких или живущих в нестабильных условиях.

PaO2 = парциальное давление артериального кислорода

Adapted from Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med 1997;336(4):243-250. doi:10.1056/NEJM199701233360402.

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