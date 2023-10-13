Стратегии по избежанию размещения пациентов в домах престарелых
Проблемы
Возможные решения
Недержание мочи
Лечение причины может позволить пациентам остаться дома. Применение согласованного по времени опорожнение может также быть полезным.
Деменция
Членов семьи или других лиц, обеспечивающих уход, можно обучить стратегии управлять неадекватным или буйным поведением. К примеру, с помощью купленных или арендованных мониторинговых устройств можно регулировать варианты поведения, такие как лунатизм.
Функциональные нарушения
Физиотерапевты, врачи по трудотерапии и медсестры, оказывающие уход на дому, могут:
При необходимости, может предоставляться медицинское оборудование длительного пользования.
Эмоциональное выгорание опекуна
Поддержка и стационарные услуги могут оградить членов семьи или других лиц, обеспечивающих уход, от обид на пациента и их беспомощности.
Врачи могут помочь, выслушав тех, кто ухаживает за больными, и предоставив им информацию о группах поддержки по уходу в сообществе и о вариантах оплачиваемого кратковременного ухода взамен опекуна.