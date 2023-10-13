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Степени пузырно-мочеточникового рефлюкса*

Степень

Характеристики

I

Вовлечены только мочеточники, но не почечные лоханки.

II

Рефлюкс достигает почечной лоханки, но чашечки не расширены.

III

Мочеточник и почечные лоханки расширены с минимальным или нулевым сглаживанием чашечек.

Внутривенно

Расширение увеличивается и острый угол сводов чашечек облитерируется.

V

Мочеточник, лоханки и чашечки сильно расширены.

Папиллярные вдавления часто отсутствуют.

* Согласно определению международных исследований рефлюкса у детей.

Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, et al: International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux. Pediatr Radiol 15(2):105-109, 1985. doi: 10.1007/BF02388714

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