Степени пузырно-мочеточникового рефлюкса*
Степень
Характеристики
I
Вовлечены только мочеточники, но не почечные лоханки.
II
Рефлюкс достигает почечной лоханки, но чашечки не расширены.
III
Мочеточник и почечные лоханки расширены с минимальным или нулевым сглаживанием чашечек.
Внутривенно
Расширение увеличивается и острый угол сводов чашечек облитерируется.
V
Мочеточник, лоханки и чашечки сильно расширены.
Папиллярные вдавления часто отсутствуют.
* Согласно определению международных исследований рефлюкса у детей.
Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, et al: International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux. Pediatr Radiol 15(2):105-109, 1985. doi: 10.1007/BF02388714