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Степени повреждения селезенки

Степень

Травма

1

Субкапсулярная гематома < 10% площади поверхности

Разрыв глубиной < 1 cм

2

Субкапсулярная гематома 10-50% площади поверхности, интрапаренхимная гематома < 5 cм

Разрыв глубиной 1-3 см, не захватывающий трабекулярный сосуд

3

Субкапсулярная гематома > 50% площади поверхности, интрапаренхимная гематома ≥ 5 cм или любая увеличивающаяся или разорвавшаяся гематома

Разрыв глубиной > 3 см или захватывающий трабекулярный сосуд

4

Разрыв, захватывающий сосуд сегмента или ворот селезенки, и приводящий к > 25% деваскуляризации селезенки

5

Полное разможжение селезенки

Повреждение сосудов ворот селезенки, приводящее к ее деваскуляризации

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