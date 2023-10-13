Степени повреждения селезенки
Степень
Травма
1
Субкапсулярная гематома < 10% площади поверхности
Разрыв глубиной < 1 cм
2
Субкапсулярная гематома 10-50% площади поверхности, интрапаренхимная гематома < 5 cм
Разрыв глубиной 1-3 см, не захватывающий трабекулярный сосуд
3
Субкапсулярная гематома > 50% площади поверхности, интрапаренхимная гематома ≥ 5 cм или любая увеличивающаяся или разорвавшаяся гематома
Разрыв глубиной > 3 см или захватывающий трабекулярный сосуд
4
Разрыв, захватывающий сосуд сегмента или ворот селезенки, и приводящий к > 25% деваскуляризации селезенки
5
Полное разможжение селезенки
Повреждение сосудов ворот селезенки, приводящее к ее деваскуляризации