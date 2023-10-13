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Степени повреждения печени

Степень

Травма

1

Субкапсулярная гематома < 10% площади поверхности

Разрыв глубиной < 1 cм

2

Субкапсулярная гематома 10-50% площади поверхности, интрапаренхимная гематома < 10 cм

Разрыв глубиной 1-3 cм и длиной < 10 cм

3

Субкапсулярная гематома > 50% площади поверхности, интрапаренхимная гематома > 10 cм или любая увеличивающаяся или разорвавшаяся гематома

Разрыв глубиной > 3 cм

4

Разрыв паренхимы, захватывающий 25-75% доли печени или 1-3 хвостатых сегмента в пределах одной доли

5

Разрыв паренхимы, захватывающий > 75% доли печени или > 3 хвостатых сегментаов в пределах одной доли

Повреждения околопеченочных вен (то есть, ретропечоночный отдел полой вены или большие центральные печеночные вены)

6

Отрыв печени

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