Степени повреждения печени
Степень
Травма
1
Субкапсулярная гематома < 10% площади поверхности
Разрыв глубиной < 1 cм
2
Субкапсулярная гематома 10-50% площади поверхности, интрапаренхимная гематома < 10 cм
Разрыв глубиной 1-3 cм и длиной < 10 cм
3
Субкапсулярная гематома > 50% площади поверхности, интрапаренхимная гематома > 10 cм или любая увеличивающаяся или разорвавшаяся гематома
Разрыв глубиной > 3 cм
4
Разрыв паренхимы, захватывающий 25-75% доли печени или 1-3 хвостатых сегмента в пределах одной доли
5
Разрыв паренхимы, захватывающий > 75% доли печени или > 3 хвостатых сегментаов в пределах одной доли
Повреждения околопеченочных вен (то есть, ретропечоночный отдел полой вены или большие центральные печеночные вены)
6
Отрыв печени