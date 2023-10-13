[a] Данные адаптированы из шкалы мышечной силы MRC, представленной в Пособии по исследованию периферической нервной системы (Меморандум № 45), и используются с разрешения Совета по медицинским исследованиям в соответствии с Открытой правительственной лицензией 3.0.