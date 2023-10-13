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Степени мышечной силы [a]

Степени мышечной силы [a]

Степень

Описание

5

Полная сила, преодолевающая сопротивление

4

Активное движение, преодолевающее умеренное сопротивление

3

Активное движение против силы тяжести, но не способное преодолеть сопротивление

2

Активное движение при устранении силы тяжести

1

Признаки сокращения (видимые или пальпируемые) без движения в суставе или с его следовыми движениями

0

Отсутствие пальпируемых или видимых мышечных сокращения и движения суставов

[a] Данные адаптированы из шкалы мышечной силы MRC, представленной в Пособии по исследованию периферической нервной системы (Меморандум № 45), и используются с разрешения Совета по медицинским исследованиям в соответствии с Открытой правительственной лицензией 3.0.

[a] Данные адаптированы из шкалы мышечной силы MRC, представленной в Пособии по исследованию периферической нервной системы (Меморандум № 45), и используются с разрешения Совета по медицинским исследованиям в соответствии с Открытой правительственной лицензией 3.0.

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