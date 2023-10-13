Степени мышечной силы [a]
Степень
Описание
5
Полная сила, преодолевающая сопротивление
4
Активное движение, преодолевающее умеренное сопротивление
3
Активное движение против силы тяжести, но не способное преодолеть сопротивление
2
Активное движение при устранении силы тяжести
1
Признаки сокращения (видимые или пальпируемые) без движения в суставе или с его следовыми движениями
0
Отсутствие пальпируемых или видимых мышечных сокращения и движения суставов
[a] Данные адаптированы из шкалы мышечной силы MRC, представленной в Пособии по исследованию периферической нервной системы (Меморандум № 45), и используются с разрешения Совета по медицинским исследованиям в соответствии с Открытой правительственной лицензией 3.0.