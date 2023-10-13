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Статины для профилактики АССЗ

Классификация

Эффекты*

Рекомендуется для

Пример†

Высокоинтенсивная

Снижает уровень Х-ЛПНП ≥ 50%

Клиническая АССЗ, возраст ≤ 75 лет

ЛПНП-ХС ≥ 190 мг/дл (4,9 ммоль/л)

Возраст от 40 до 75 лет, 10-летний риск АССЗ ≥ 7,5%

Диабет и 10-летний риск АССЗ ≥ 7,5%

Аторвастатин 40-80 мг

Розувастатин 20-40 мг

Умеренно интенсивная

Снижает Х-ЛПНП 30 до < 50%

Клиническое АССЗ, возраст > 75 лет

Возраст от 40 до 75 лет, 10-летний риск АССЗ ≥ от 5 до < 7,5%

Возраст от 40 до 75 лет, 10-летний риск АССЗ ≥ 7,5% (при неспособности переносить статины высокой интенсивности)

Диабет и 10-летний риск АССЗ < 7,5%

Аторвастатин 10-20 мг

Флувастатин XL 80 мг

Ловастатин 40 мг

Питавастатин 2-4 мг

Правастатин 40-80 мг

Розувастатин 5-10 мг

Симвастатин 20-40 мг

Слабоинтенсивная

Снижает Х-ЛПНП на < 30%

Пациенты, которые не переносят лечение высокой или умеренной интенсивности

Флувастатин 20-40 мг

Ловастатин 20 мг

Питавастатин 1 мг

Правастатин 10-20 мг

*Индивидуальный ответ может изменяться.

† Все дозы назначаются перорально один раз в день.

АССЗ = атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания; Х-ЛПНП = уровень холестерина липопротеинов низкой плотности

Adapted from Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al: 2013 ACC/AHA Guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults. Circulation 129:S1–S45, 2014.

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