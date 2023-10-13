Статины для профилактики АССЗ
Классификация
Эффекты*
Рекомендуется для
Пример†
Высокоинтенсивная
Снижает уровень Х-ЛПНП ≥ 50%
Клиническая АССЗ, возраст ≤ 75 лет
ЛПНП-ХС ≥ 190 мг/дл (4,9 ммоль/л)
Возраст от 40 до 75 лет, 10-летний риск АССЗ ≥ 7,5%
Диабет и 10-летний риск АССЗ ≥ 7,5%
Аторвастатин 40-80 мг
Розувастатин 20-40 мг
Умеренно интенсивная
Снижает Х-ЛПНП 30 до < 50%
Клиническое АССЗ, возраст > 75 лет
Возраст от 40 до 75 лет, 10-летний риск АССЗ ≥ от 5 до < 7,5%
Возраст от 40 до 75 лет, 10-летний риск АССЗ ≥ 7,5% (при неспособности переносить статины высокой интенсивности)
Диабет и 10-летний риск АССЗ < 7,5%
Аторвастатин 10-20 мг
Флувастатин XL 80 мг
Ловастатин 40 мг
Питавастатин 2-4 мг
Правастатин 40-80 мг
Розувастатин 5-10 мг
Симвастатин 20-40 мг
Слабоинтенсивная
Снижает Х-ЛПНП на < 30%
Пациенты, которые не переносят лечение высокой или умеренной интенсивности
Флувастатин 20-40 мг
Ловастатин 20 мг
Питавастатин 1 мг
Правастатин 10-20 мг
*Индивидуальный ответ может изменяться.
† Все дозы назначаются перорально один раз в день.
АССЗ = атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания; Х-ЛПНП = уровень холестерина липопротеинов низкой плотности
Adapted from Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al: 2013 ACC/AHA Guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults. Circulation 129:S1–S45, 2014.