Стандартные Анализы*
Метод
CMP= полная метаболическая панель
RFP= панель функции почек
BMP = базовая метаболическая панель
ELEC= панель электролитов;
HFPA = панель функциональных проб печени
LPP = липидная панель
AHP= панель острых гепатитов
Альбумин
Да
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Щелочная фосфатаза
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ранее SGPT)
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Аспартатаминотрансфераза (АСТ, ранее SGOT)
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Прямой билирубин
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Общий билирубин
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Кальций
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Двуокись углерода
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Хлор
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Общий холестерин
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Холестерин, ЛПВП
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Креатинин
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Уровень глюкозы, натощак
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Гепатит А, IgM антитела
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Гепатит В, IgM антитела к ядерному антигену
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Гепатит В, поверхностный антиген
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Гепатит С антитела
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Фосфор
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Калий
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Общий белок
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Натрий
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Триглицериды *
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Азот мочевины (АМК)
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
* Включает в себя расчеты коэффициентов риска и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
AHP= панель острых гепатитов; BMP = базовая метаболическая панель; CMP = полная метаболическая панель; ELEC= панель электролитов; HDL = липопротеиды высокой плотности; HFPA = панель функциональных проб печени; LPP = липидная панель; RFP= панель функции почек; SGOT = аспартатаминотрансфераза (АСТ);SGPT = аланинаминотрансфераза (АЛТ). См. также American Medical Association Medicare Test Panels.