*Этот тест особенно полезен, если нападавщий перенес вазэктомию или страдал олигоспермией, или использовал презерватив, который мог быть причиной отсутствия спермы. Если тест невозможно выполнить немедленно, то материал следует поместить в морозильник.

†Этот тест должен быть выполнен врачом при осмотре, если есть вероятность, что еще не поздно обнаружить подвижные сперматозоиды.

‡В 80% случаев вещества групп крови могут быть обнаружены в сперме.

§ Некоторые эксперты не рекомендуют это исследование, так как данные о текущих инфекциях, передающихся половым путем, могут быть использованы для дискредитации жертвы в суде.