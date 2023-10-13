Стандартное медицинское обследование при предполагаемом изнасиловании
Категория
Детали
Общая информация
Демографические данные пациентки
Имя, адрес, телефон опекуна, если жертва не достигла совершеннолетия
Имя офицера полиции, номер бейджа и отделения
Дата, время и место проведения экспертизы
Анамнез
Обстоятельства нападения, включая
Действия жертвы после нападения, такие как:
Последние месячные
Дата предыдущего полового акта (и время, если он был совсем недавно)
Контрацептивный анамнез (например, оральные контрацептивы, внутриматочные контрацептивные средства)
Объективное обследование
Общие (экстрагенитальные) травмы любой локализации
Генитальные травмы области промежности, девственной плевы, вульвы, влагалища, шейки матки или ануса
Наличие инородных веществ на теле (например, пятна, волосы, грязь, ветки)
Обследование с помощью лампы черного света (лампа Вуда) или кольпоскопа, при возможности
Сбор данных
Состояние одежды (например, поврежденная, загрязненная, инородные материалы)
Небольшие образцы одежды, включая чистый образец, доставленный в полицию или лабораторию
Образцы волос, включая отдельные волосы, обнаруженные на теле или одежде жертвы, лобковые волосы с наличием спермы, образцы срезанных лобковых волос и волос с головы пациентки – по крайней мере, по 10 с головы и лобка (для сравнения)
Сперма, взятая с шейки матки, из влагалища, прямой кишки, рта и бедер
Пробы крови, взятые у жертвы
Сухие образцы крови нападавшего, взятые с тела и одежды жертвы
Моча
Слюна
Мазок из ротовой полости
Образцы ногтей и соскоб подногтевого содержимого
Другие тесты, которые показаны в связи с историей происшествия или данными объективного исследования
Лабораторные исследования
Кислая фосфатаза для обнаружения наличия спермы*
Солевая суспензия из влагалища† (для определения подвижности сперматозоидов)
Анализ спермы для определения морфологии сперматозоидов и наличия А, В или Н веществ групп крови‡
Стандартный серологический тест на сифилис у жертвы§
Стандартные тесты на определение других инфекций, передающихся половым путем, у жертвы§
Определение группы крови (используя кровь жертвы и сухие образцы крови нападавшего)
Исследование мочи, в том числе, скрининг на наркотики|| и тесты на беременность
Другие тесты, которые показаны в связи с историей происшествия или данными объективного исследования
Лечение, направление, клинические комментарии врача
Задокументировано в медицинской карте
Свидетель обследования
Подпись на любых необходимых формах
Передача доказательств
Имена передавшего и получившего доказательства
Дата и время приема и передачи
*Этот тест особенно полезен, если нападавщий перенес вазэктомию или страдал олигоспермией, или использовал презерватив, который мог быть причиной отсутствия спермы. Если тест невозможно выполнить немедленно, то материал следует поместить в морозильник.
†Этот тест должен быть выполнен врачом при осмотре, если есть вероятность, что еще не поздно обнаружить подвижные сперматозоиды.
‡В 80% случаев вещества групп крови могут быть обнаружены в сперме.
§ Некоторые эксперты не рекомендуют это исследование, так как данные о текущих инфекциях, передающихся половым путем, могут быть использованы для дискредитации жертвы в суде.
||Многие авторы не рекомендуют включать комментарии или данные исследования о наличии алкоголя или наркотиков в организме жертвы, так как эти данные могут быть использованы для дискредитации в суде.