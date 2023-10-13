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Стадирование рака влагалища по FIGO

Стадия

Описание

Пятилетняя выживаемость*

I

Ограничено влагалищем

75–95%

II

Инвазия в паравагинальные ткани, но не в тазовую боковую стенку

50–80%

III

Расширение к стенке таза и/или нижней трети влагалища и/или вызывающее гидронефроз или нефункционирующую почку; с метастазами в паховые лимфатические узлы или без них

30–60%

Внутривенно

Распространена за пределы малого таза и/или вовлечен мочевой пузырь, или слизистая прямой кишки и/или отдаленные метастазы (легкие или кости); с или без метастазов в близлежащие лимфатические узлы

15−50%

* Прогноз менее благоприятен, если первичная опухоль имеет большие размеры или низкую дифференциацию клеток.

Based on staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Adams TS, Rogers LJ, Cuello MA: Cancer of the vagina: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:19–27, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13867

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