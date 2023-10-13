Стадирование рака влагалища по FIGO
Стадия
Описание
Пятилетняя выживаемость*
I
Ограничено влагалищем
75–95%
II
Инвазия в паравагинальные ткани, но не в тазовую боковую стенку
50–80%
III
Расширение к стенке таза и/или нижней трети влагалища и/или вызывающее гидронефроз или нефункционирующую почку; с метастазами в паховые лимфатические узлы или без них
30–60%
Внутривенно
Распространена за пределы малого таза и/или вовлечен мочевой пузырь, или слизистая прямой кишки и/или отдаленные метастазы (легкие или кости); с или без метастазов в близлежащие лимфатические узлы
15−50%
* Прогноз менее благоприятен, если первичная опухоль имеет большие размеры или низкую дифференциацию клеток.
Based on staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Adams TS, Rogers LJ, Cuello MA: Cancer of the vagina: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:19–27, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13867