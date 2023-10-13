Стадии рака головы и шеи определяются согласно расположению и размеру первичной опухоли (Т), количеству и размеру метастазов в шейные лимфоузлы (N), наличию отдаленных метастазов (М).

* T1 = опухоль ограничена носоглоткой или распространяется на ротоглотку и/или носовую полость без вовлечения окологлоточного пространства; Т2 опухоль распространяется на окологлоточное пространство и/или прилегающие мягкие ткани; T3 = опухоль инфильтрирует костные структуры основания черепа, шейных позвонков, крыловидной кости и/или околоносовых пазух; Т4 = опухоль с внутричерепным распространением или с вовлечением черепных нервов, гортаноглотки, орбиты, околоушной железы и/или обширной инфильтрации мягких тканей