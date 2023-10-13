Стадирование назофарингеального рака
Стадия
Опухоль (максимальное распространение)*
Метастазы в регионарные лимфатические узлы†
Отдаленные метастазы‡
I
T1
N0
M0
II
T1
N1
M0
T2
N0, N1
M0
III
T1, T2
N2
M0
T3
N0-2
M0
IVA
T4
N0-2
M0
Любое значение T
N3
M0
IVB
Любое значение T
Любое значение N
M1
Стадии рака головы и шеи определяются согласно расположению и размеру первичной опухоли (Т), количеству и размеру метастазов в шейные лимфоузлы (N), наличию отдаленных метастазов (М).
* T1 = опухоль ограничена носоглоткой или распространяется на ротоглотку и/или носовую полость без вовлечения окологлоточного пространства; Т2 опухоль распространяется на окологлоточное пространство и/или прилегающие мягкие ткани; T3 = опухоль инфильтрирует костные структуры основания черепа, шейных позвонков, крыловидной кости и/или околоносовых пазух; Т4 = опухоль с внутричерепным распространением или с вовлечением черепных нервов, гортаноглотки, орбиты, околоушной железы и/или обширной инфильтрации мягких тканей
† N0 = отсутствуют; N1 = односторонние шейные или двусторонние метастазы в заглоточных узлах ≤ 6 см; N2 = двусторонние метастазы в шейные узлы ≤ 6 см; N3 = односторонние или двусторонние метастазы в лимфатических узлах > 6 см и/или распространение ниже перстневидного хряща
‡ M0 = отсутствуют; M1 = имеются
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.