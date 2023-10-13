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Стадирование назофарингеального рака

Стадия

Опухоль (максимальное распространение)*

Метастазы в регионарные лимфатические узлы†

Отдаленные метастазы‡

I

T1

N0

M0

II

T1

N1

M0

T2

N0, N1

M0

III

T1, T2

N2

M0

T3

N0-2

M0

IVA

T4

N0-2

M0

Любое значение T

N3

M0

IVB

Любое значение T

Любое значение N

M1

Стадии рака головы и шеи определяются согласно расположению и размеру первичной опухоли (Т), количеству и размеру метастазов в шейные лимфоузлы (N), наличию отдаленных метастазов (М).

* T1 = опухоль ограничена носоглоткой или распространяется на ротоглотку и/или носовую полость без вовлечения окологлоточного пространства; Т2 опухоль распространяется на окологлоточное пространство и/или прилегающие мягкие ткани; T3 = опухоль инфильтрирует костные структуры основания черепа, шейных позвонков, крыловидной кости и/или околоносовых пазух; Т4 = опухоль с внутричерепным распространением или с вовлечением черепных нервов, гортаноглотки, орбиты, околоушной железы и/или обширной инфильтрации мягких тканей

† N0 = отсутствуют; N1 = односторонние шейные или двусторонние метастазы в заглоточных узлах 6 см; N2 = двусторонние метастазы в шейные узлы 6 см; N3 = односторонние или двусторонние метастазы в лимфатических узлах > 6 см и/или распространение ниже перстневидного хряща

‡ M0 = отсутствуют; M1 = имеются

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

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