* Подклассификация E указывает на вовлечение одиночного экстранодального участка на I стадии или ограниченное вовлечение смежного экстранодального участка на II стадии. Вовлечение несмежных экстранодальных участков считается IV стадией. Этапы лимфомы Ходжкина могут быть дополнительно классифицированы как А, что указывает на отсутствие, или B – наличие системных симптомов (потеря веса, лихорадка или ночное потение). Массивная лимфаденопатия определяется как единичное узловое образование ≥ 10 см в максимальном измерении на основании данных КТ. Массивной лимфаденопатией при лимфоме Ходжкина в ограниченной стадии иногда считается поражение ≥ 7 см, в отличие от традиционного порогового значения 10 см.