Стадии рака вульвы
Стадия
Описание
Пятилетняя выживаемость
I
Ограничен вульвой
> 90%
IA
≤ 2 см во всех измерениях и ≤ 1 мм стромальной инвазии
IB
> 2см в любом измерении или стромальная инвазия > 1мм
II
Опухоль любого размера с распространением в прилегающих областях (нижней трети мочеиспускательного канала, нижней трети влагалища или ануса) и отсутствие метастазов в лимфоузлах
80%
III
Опухоль любого размера, распространяющаяся на верхнюю часть прилежащих структур или с любым количеством подвижных, неизъязвленных лимфатических узлов
50–60%
IIIA
Распространение на верхние две трети уретры или верхние две трети влагалища или на слизистую оболочку мочевого пузыря или слизистую прямой кишки или с метастазами в регионарные лимфатические узлы ≤ 5 мм
IIIB
Метастазы в регионарных (паховые и бедренные) лимфатических узлах > 5 мм
IIIC
Региональные (паховые и бедренные) метастазы в лимфатические узлы с экстракапсулярным распространением
Внутривенно
Опухоль любого размера, прикрепленная к кости или неподвижные, изъязвленные лимфатические узлы, пораженные метастазами или наличие отдаленных метастазы
15%
IVA
Опухоль, прикрепленная к тазовой кости, или фиксированные или изъязвленные метастазы в лимфатических узлах
IVB
Отдаленные метастазы
* Эта система стадирования является системой стадирования Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO) 2021 для большинства случаев рака вульвы, за исключением меланомы вульвы. Стадирование меланомы вульвы должно быть организовано с использованием системы стадирования рака вульвы AJCC 2017, основанной на данных FIGO и American Joint Committee on Cancer (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, изд. 8. New York, Springer, 2017.
Основано на стадировании заболевания, принятом Международной федерацией гинекологов и акушеров (International Federation of Gynecology and Obstetrics [FIGO]) Олавайе А.Б., Куелло М.А., Роджерс Л.Ж. (Olawaiye AB, Cuello MA, Rogers LJ): "Рак вульвы", обновление 2021 года (Cancer of the vulva: 2021 update). Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:7–182021. doi: 10.1002/ijgo.13881.