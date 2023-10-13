* Эта система стадирования является системой стадирования Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO) 2021 для большинства случаев рака вульвы, за исключением меланомы вульвы. Стадирование меланомы вульвы должно быть организовано с использованием системы стадирования рака вульвы AJCC 2017, основанной на данных FIGO и American Joint Committee on Cancer (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, изд. 8. New York, Springer, 2017.