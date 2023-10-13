Стадии отравления железом
Стадия
Время после приема препарата
Описание
1
В течение 6 часов
Рвота, кровавая рвота, профузный понос, раздражительность, боль в животе, заторможенность
При тяжелом отравлении учащенное дыхание, тахикардия, гипотензия, кома, метаболический ацидоз
2
Через 6-48 часов
До 24 часов видимое улучшение (латентный период)
3
12-48 часов
Шок, судороги, лихорадка, коагулопатия, метаболический ацидоз
4
2-5 дней
Печеночная недостаточность, желтуха, коагулопатия, гипогликемия
5
2-5 недель
Непроходимость привратника желудка или 12-типерстной кишки вследствие рубцевания