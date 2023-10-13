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Стадии отравления железом

Стадия

Время после приема препарата

Описание

1

В течение 6 часов

Рвота, кровавая рвота, профузный понос, раздражительность, боль в животе, заторможенность

При тяжелом отравлении учащенное дыхание, тахикардия, гипотензия, кома, метаболический ацидоз

2

Через 6-48 часов

До 24 часов видимое улучшение (латентный период)

3

12-48 часов

Шок, судороги, лихорадка, коагулопатия, метаболический ацидоз

4

2-5 дней

Печеночная недостаточность, желтуха, коагулопатия, гипогликемия

5

2-5 недель

Непроходимость привратника желудка или 12-типерстной кишки вследствие рубцевания

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