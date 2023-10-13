Стадии диабета 1 типа
Стадии
Стадия 1: ≥ 2 островковых аутоантител, нормальный уровень глюкозы, предсимптомная
Стадия 2: ≥ 2 островковых аутоантител, аномальная толерантность к глюкозе, обычно досимптоматическая
Стадия 3: ≥ 2 островковых аутоантител, уровень глюкозы в крови выше диагностических порогов, обычно симптоматическая
Стадия 4: установленный диабет 1 типа
Data from Besser REJ, Bell KJ, Couper JJ, et al: ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Stages of type 1 diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes 23(8):1175-1187, 2022. doi: 10.1111/pedi.13410