Средства, помогающие передвигаться
Характеристика
Уокер
Костыли
Трости
Устойчивость
Очень хорошая
Хорошая
Наименее устойчивая
Скорость ходьбы
Самая медленная
Медленная
Может быть быстрой
Использование на лестнице
Нет
Требуется обучение
Легко
Требуемая сила рук
Норма
Для поднятия тяжестей требуются сильные руки
Норма
Число рук требуемое для использования
2
Обычно 2
Обычно 1
Возможность переносить предметы
Требуют установки корзины
Нет
Возможна
Стоимость
Наиболее дорогие
Относительно недорогие
Наименее дорогие