Средства для лечения запора
Возбудитель
Некоторые побочные эффекты
Пищевые волокна*
Отруби
Вздутие живота, метеоризм, мальабсорбция железа и кальция
Подорожник
Вздутие, избыточное отхождение газов
Метилцеллюлоза
Вздутие выражено меньше, чем при приеме других волокон
Поликарбофил кальция
Вздутие, избыточное отхождение газов
Мягчительные средства
Докузат натрия
Неэффективен при тяжелом запоре
Глицерин
Раздражение прямой кишки
Минеральное масло
Липоидная пневмония, мальабсорбция жирорастворимых витаминов, дегидратация, недержание кала
Осмотические слабительные
Сорбитол
Преходящие схваткообразные боли в животе, избыточное отхождение газов
Лактулоза
Те же, что у сорбитола
Полиэтиленгликоль
Недержание кала (в зависимости от дозы)
Магний
Токсическое действие магния, дегидратация, схваткообразные боли в животе, недержание кала, диарея
Фосфат натрия
Отдельные случаи развития острой почечной недостаточности
Стимулирующие средства
Антрахиноны
Схваткообразные боли в животе, дегидратация, меланоз толстой кишки, мальабсорбция, возможно повреждение интрамуральных нервных сплетений
Бисакодил
Недержание кала, гипокалиемия, схваткообразные боли в животе, жжение в прямой кишке при ежедневном применении в виде суппозиториев
Линаклотид†
Боль в животе, метеоризм
Противопоказан детям < 2 лет и пациентам с диагностированной или подозреваемой механической желудочно-кишечной непроходимостью
Любипростон†‡
Тошнота, особенно натощак, и головная боль
Плеканатид †
Головокружение, нечасто инфекция мочевыводящих путей
Прукалоприд †
Головная боль, боль в животе, повышенный риск депрессии и суицидальных попыток
Тенапанор†
Тяжелая диарея, обезвоживание, вздутие живота, метеоризм и головокружение
Клизмы
Минеральное масло/оливковое масло
Недержание кала, механическая травма
Водопроводная вода
Механическая травма
Фосфат
Раздражение слизистой прямой кишки, гиперфосфатемия§, механическая травма
Мыльная пена
Раздражение слизистой прямой кишки, механическая травма
Антагонисты периферического действия мю-опиоидных рецепторов (PAMORA)
Альвимопан
Противопоказан пациентам с кишечной непроходимостью
Возможность увеличения риска сердечно-сосудистых событий (например, инфаркта миокарда)
Метилналтрексон
Подкожное дозирование исходя из массы тела у пациентов на поздних стадиях заболевания
Если через 3 дня улучшение не наступило, необходимо возобновить предыдущую слабительную терапию
Противопоказан при подтвержденной или подозреваемой кишечной непроходимости
Налдемедин
Противопоказан при подтвержденной или подозреваемой кишечной непроходимости
Налоксегол
Противопоказан при подтвержденной или подозреваемой кишечной непроходимости
* Дозу добавок, содержащих пищевые волокна, следует увеличивать до рекомендуемой постепенно, в течение нескольких недель. Добавки с пищевыми волокнами назначаются перорально.
† Этот препарат доступен только по рецепту.
‡ Любипростон одобрен для длительного применения.
§ Из-за риска гиперфосфатемии фосфаты не следует назначать пациентам с заболеваниями почек.
Adapted from Romero Y, Evans JM, Fleming KC, Phillips SF: Constipation and fecal incontinence in the elderly population. Mayo Clin Proc 71(1):81–92, 1996. doi: 10.4065/71.1.81; by permission.