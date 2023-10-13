Средняя доза ионизирующего излучения в год в США*
Источник
Воздействующая доза (миллизиверт)
Естественные источники радиации
Газ радон
2,3
Другие наземные источники
0,2
Солнечное и космическое излучение
0,3
Естественные внутренние радиоактивные элементы
0,3
Промежуточный итог
3,1
Техногенные источники излучения (средний уровень воздействия на человека)
Диагностическое рентгеновское излучение и радиоизотопная медицина
3,0
Потребительские товары
0,1
Осадки от испытаний ядерного оружия
< 0,01
Ядерная промышленность
< 0,01
Промежуточный итог
3,1
Общее ежегодное воздействие излучения
6,2
Другие источники воздействия излучения (среднее по воздействию или процедуре)
Авиаперелет†
0,001–0,014/часов полета
Стоматологические рентгенографические исследования
0,005
Рентгенография органов грудной клетки (задне-передняя проекция)
0,02
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции: задне-передняя и боковая)
0,1
Маммография
0,4
КТ головы
2
КТ тела (грудь, живот, таз)
6–8
Ирригография с барием
8
Медицинская радиология (например, сканирование кости)
4,2
* National Council on Radiation Protection and Measurements. Ionizing radiation exposure of the population of the United States. NCRP Report No. 160 National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD, 2009.
† Рентгеновские устройства для досмотра пассажиров не используются в США с 2014 года, но они могут использоваться в других странах.