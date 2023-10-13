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Сравнительная характеристика некоторых местных кортикостероидов

Класс*

Кортикостероиды

I

Бетаметазона дипропионат 0,05%-ная мазь

Клобетазола пропионат 0,05%-ный крем или мазь или пена

Дифлоразона диацетат 0,05%-ная мазь

Флюоцинонид 0,1%-ный крем

Галобетазола пропионат 0,05%-ный крем или мазь

II

Амцинонид 0,1%-ная мазь

Бетаметазона дипропионат 0,05%-ный крем

Бетаметазона дипропионат 0,05% -ная мазь (формула, отличная от мази бетаметазона класса I)

Дезоксиметазон 0,25%-ный крем, 0,05%-ный гель, 0,25%-ная мазь

Дифлоразона диацетат 0,05%-ная мазь

Флуоцинонид 0,05%-ный крем, гель, мазь или раствор

Галцинонид 0,1%-ный крем, мазь или раствор

Мометазона фуроат 0,1%-ная мазь

III

Амцинонид 0,1%-ный крем или лосьон

Бетаметазона дипропионат 0,05%-ный крем

Бетаметазона дипропионат 0,05%-ный лосьон

Бетаметазона валерат 0,1%-ная мазь

Дезоксиметазон 0,05%-ный крем

Дифлоразона диацетат 0,05%-ный крем

Флуоцинонида 0,05% -ный смягчающий крем

Флутиказона пропионат 0,005%-ная мазь

Триамцинолона ацетонид 0,1%-ная мазь

IV

Флуоцинолона ацетонид 0,025%-ная мазь

Флурандренолид (в РФ не зарегестрирован) 0,05%-ная мазь

Мометазона фуроат 0,1%-ный крем или лосьон

Триамцинолона ацетонид 0,1%-ный крем или мазь

V

Бетаметазона валерат 0,1%-ный крем

Дезонид (в РФ не зарегестрирован) 0,05%-ная мазь

Флуоцинолона ацетонид 0,025%-ный крем

Флурандренолид 0,05%-ный крем

Флутиказона пропионат 0,05%-ный крем

Гидрокортизона бутират 0,1%-ный крем, мазь или раствор

Гидрокортизона валерат 0,2%-ный крем или мазь

Триамцинолона ацетонид 0,1%-ный лосьон или 0,025%-ная мазь

VI

Алклометазона дипропионат 0,05%-ный крем или мазь

Бетаметазона валерат 0,1%-ный лосьон

Дезонид 0,05%-ный крем

Флуметазона пивалат 0,03%-ный крем (не доступен в США)

Флуоцинолона ацетонид 0,01%-ный крем или раствор

Триамцинолона ацетонид 0,1%-ный крем

Триамцинолона ацетонид 0,025%-ный крем или лосьон

VII

Гидрокортизон 1%-ный или 2,5%-ный крем, 1%-ный или 2,5%-ный лосьон, 1%-ная или 2,5%-ная мазь

Гидрокортизона ацетат (1%-ный или 2,5%-ный крем, 1%-ный или 2,5%-ный лосьон, 1%-ная или 2,5%-ная мазь) и прамоксина гидрохлорид 1%-ный

*I Класс - наиболее активные препараты, VII класс - менее активны. Эффективность его действия зависит от многих факторов, включая характеристики и концентрацию кортикостероида, а также основу, с которой он соединен для удобства использования.

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