Сравнительная характеристика некоторых местных кортикостероидов
Класс*
Кортикостероиды
I
Бетаметазона дипропионат 0,05%-ная мазь
Клобетазола пропионат 0,05%-ный крем или мазь или пена
Дифлоразона диацетат 0,05%-ная мазь
Флюоцинонид 0,1%-ный крем
Галобетазола пропионат 0,05%-ный крем или мазь
II
Амцинонид 0,1%-ная мазь
Бетаметазона дипропионат 0,05%-ный крем
Бетаметазона дипропионат 0,05% -ная мазь (формула, отличная от мази бетаметазона класса I)
Дезоксиметазон 0,25%-ный крем, 0,05%-ный гель, 0,25%-ная мазь
Дифлоразона диацетат 0,05%-ная мазь
Флуоцинонид 0,05%-ный крем, гель, мазь или раствор
Галцинонид 0,1%-ный крем, мазь или раствор
Мометазона фуроат 0,1%-ная мазь
III
Амцинонид 0,1%-ный крем или лосьон
Бетаметазона дипропионат 0,05%-ный крем
Бетаметазона дипропионат 0,05%-ный лосьон
Бетаметазона валерат 0,1%-ная мазь
Дезоксиметазон 0,05%-ный крем
Дифлоразона диацетат 0,05%-ный крем
Флуоцинонида 0,05% -ный смягчающий крем
Флутиказона пропионат 0,005%-ная мазь
Триамцинолона ацетонид 0,1%-ная мазь
IV
Флуоцинолона ацетонид 0,025%-ная мазь
Флурандренолид (в РФ не зарегестрирован) 0,05%-ная мазь
Мометазона фуроат 0,1%-ный крем или лосьон
Триамцинолона ацетонид 0,1%-ный крем или мазь
V
Бетаметазона валерат 0,1%-ный крем
Дезонид (в РФ не зарегестрирован) 0,05%-ная мазь
Флуоцинолона ацетонид 0,025%-ный крем
Флурандренолид 0,05%-ный крем
Флутиказона пропионат 0,05%-ный крем
Гидрокортизона бутират 0,1%-ный крем, мазь или раствор
Гидрокортизона валерат 0,2%-ный крем или мазь
Триамцинолона ацетонид 0,1%-ный лосьон или 0,025%-ная мазь
VI
Алклометазона дипропионат 0,05%-ный крем или мазь
Бетаметазона валерат 0,1%-ный лосьон
Дезонид 0,05%-ный крем
Флуметазона пивалат 0,03%-ный крем (не доступен в США)
Флуоцинолона ацетонид 0,01%-ный крем или раствор
Триамцинолона ацетонид 0,1%-ный крем
Триамцинолона ацетонид 0,025%-ный крем или лосьон
VII
Гидрокортизон 1%-ный или 2,5%-ный крем, 1%-ный или 2,5%-ный лосьон, 1%-ная или 2,5%-ная мазь
Гидрокортизона ацетат (1%-ный или 2,5%-ный крем, 1%-ный или 2,5%-ный лосьон, 1%-ная или 2,5%-ная мазь) и прамоксина гидрохлорид 1%-ный
*I Класс - наиболее активные препараты, VII класс - менее активны. Эффективность его действия зависит от многих факторов, включая характеристики и концентрацию кортикостероида, а также основу, с которой он соединен для удобства использования.