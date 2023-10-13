Сравнение лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы
Характеристика
Лимфома Ходжкина
Неходжкинская лимфома
Вовлечение лимфатических узлов
Обычно локализуется в определенной группе лимфоузлов
Обычно распространяется среди > 1 групп лимфоузлов
Распространение
Имеет склонность распространяться упорядоченно и протяженно
Распространяется непоследовательно
Влияние на кольцо Вальдейера и брыжеечные лимфатические узлы
Как правило, не влияет
Часто поражает мезентериальные лимфоузлы
Может поражать кольцо Вальдейера
Экстранодальное поражение
Редко
Часто
Стадии на момент постановки диагноза
Часто на ранней стадии
Обычно на поздней стадии