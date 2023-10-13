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Сравнение газовой эмболии и кессонной болезни

Характеристика

Газовая эмболия

Декомпрессионная болезнь

Клинические проявления

Часто: потеря сознания, часто с судорогами (следует считать, что у любого ныряльщика, который теряет сознание вскоре после всплытия, возникла артериальная газовая эмболия и его следует немедленно поместить в условия повторной декомпрессии).

Менее типичные: Умеренные церебральные изменения, признаки легочной баротравмы (например, медиастинальная и подкожная эмфиземы, пневмоторакс)

Чрезвычайно вариабельные - ломота (боли, наиболее часто суставные или вокруг сустава), неврологические расстройства почти любого типа и степени и удушье (респираторный дистресс, за которым следует циркуляторный коллапс -экстренная помощь), может быть один или с другими симптомами

Начало

Внезапное, обычно во время или в течение нескольких минут после всплытия

Обычно: постепенное или внезапное, симптомы развиваются через 1 час после всплытия примерно в 50% случаев; начало до 24 часов после погружения* на > 10 м (> 33 фута) или гипербарического воздействия > 2 АТА

Редко: симптомы, развивающиеся через > 24 часа после всплытия, наблюдаются редко, хотя воздействие высоты (например, при полете на самолете) может вызвать отсрочку их появления

Непосредственная причина

Обычно: задержка дыхания или обструкция дыхательных путей во время подъема (даже с глубины метра [несколько футов], особенно при быстром подъеме); воздух, попавший в легкие, расширяется во время подъема и вызывает повреждение легочной ткани

Иногда: тяжелая декомпрессионная болезнь, приводящая к артериальным пузырям или задержке внутрилегочного газа из-за ранее существовавшего заболевания легких (например, буллы, интерстициальное заболевание легких)

Обычно: дайвинг или воздействие повышенного барометрического давления, особенно безостановочно

Иногда: подводное плавание или гипербарическое воздействие на малых глубинах (12 м [40 футов] или меньше); воздействие низким давлением (например, полет на самолете после подводного плавания)

Механизм

Обычно: Перераздувание легких, вызывающее попадание свободного газа в легочные сосуды с последующей эмболией сосудов головного мозга

Иногда: Закупорка свободным газом коронарной, почечной или кожной кровеносной системы из любого источника

Образование пузырьков из избыточного растворенного газа в крови или тканях при падении наружного давления

Экстренное лечение

Крайне важны экстренные меры (например, проходимость дыхательных путей, остановка кровотечения, сердечно-легочная реанимация или механическая вентиляция)

Быстрая транспортировка в ближайшую рекомпрессионную камеру

Горизонтальное положение при необходимости для поддержания артериального давления

Пациентов без сознания с нарушенными рефлексами дыхательных путей следует держать в положении лежа на боку, чтобы предотвратить аспирацию, если интубация трахеи невозможна.

100% кислород через плотно прилегающую маску

Жидкости через рот, если больной в сознании; если нет - внутривенная инфузия

Артериальная газовая эмболия после короткого неглубокого погружения может не требовать агрессивной инфузионной терапии.

Необходимые экстренные меры по показаниям (например, проходимость дыхательных путей, остановка кровотечения, сердечно-легочная реанимация или механическая вентиляция)

Быстрая транспортировка в ближайшую рекомпрессионную камеру

Горизонтальное положение при необходимости для поддержания артериального давления

Пациентов без сознания с нарушенными рефлексами дыхательных путей следует держать в положении лежа на боку, чтобы предотвратить аспирацию, если интубация трахеи невозможна.

100% кислород через плотно прилегающую маску

Жидкости через рот, если больной в сознании; если нет - внутривенная инфузия

* Часто наблюдаются при повторных погружениях.

АТА = абсолютная атмосфера; СЛР = сердечно-лёгочная реанимация

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