Сравнение газовой эмболии и кессонной болезни
Характеристика
Газовая эмболия
Декомпрессионная болезнь
Клинические проявления
Часто: потеря сознания, часто с судорогами (следует считать, что у любого ныряльщика, который теряет сознание вскоре после всплытия, возникла артериальная газовая эмболия и его следует немедленно поместить в условия повторной декомпрессии).
Менее типичные: Умеренные церебральные изменения, признаки легочной баротравмы (например, медиастинальная и подкожная эмфиземы, пневмоторакс)
Чрезвычайно вариабельные - ломота (боли, наиболее часто суставные или вокруг сустава), неврологические расстройства почти любого типа и степени и удушье (респираторный дистресс, за которым следует циркуляторный коллапс -экстренная помощь), может быть один или с другими симптомами
Начало
Внезапное, обычно во время или в течение нескольких минут после всплытия
Обычно: постепенное или внезапное, симптомы развиваются ≥ через 1 час после всплытия примерно в 50% случаев; начало до 24 часов после погружения* на > 10 м (> 33 фута) или гипербарического воздействия > 2 АТА
Редко: симптомы, развивающиеся через > 24 часа после всплытия, наблюдаются редко, хотя воздействие высоты (например, при полете на самолете) может вызвать отсрочку их появления
Непосредственная причина
Обычно: задержка дыхания или обструкция дыхательных путей во время подъема (даже с глубины метра [несколько футов], особенно при быстром подъеме); воздух, попавший в легкие, расширяется во время подъема и вызывает повреждение легочной ткани
Иногда: тяжелая декомпрессионная болезнь, приводящая к артериальным пузырям или задержке внутрилегочного газа из-за ранее существовавшего заболевания легких (например, буллы, интерстициальное заболевание легких)
Обычно: дайвинг или воздействие повышенного барометрического давления, особенно безостановочно
Иногда: подводное плавание или гипербарическое воздействие на малых глубинах (12 м [40 футов] или меньше); воздействие низким давлением (например, полет на самолете после подводного плавания)
Механизм
Обычно: Перераздувание легких, вызывающее попадание свободного газа в легочные сосуды с последующей эмболией сосудов головного мозга
Иногда: Закупорка свободным газом коронарной, почечной или кожной кровеносной системы из любого источника
Образование пузырьков из избыточного растворенного газа в крови или тканях при падении наружного давления
Экстренное лечение
Крайне важны экстренные меры (например, проходимость дыхательных путей, остановка кровотечения, сердечно-легочная реанимация или механическая вентиляция)
Быстрая транспортировка в ближайшую рекомпрессионную камеру
Горизонтальное положение при необходимости для поддержания артериального давления
Пациентов без сознания с нарушенными рефлексами дыхательных путей следует держать в положении лежа на боку, чтобы предотвратить аспирацию, если интубация трахеи невозможна.
100% кислород через плотно прилегающую маску
Жидкости через рот, если больной в сознании; если нет - внутривенная инфузия
Артериальная газовая эмболия после короткого неглубокого погружения может не требовать агрессивной инфузионной терапии.
Необходимые экстренные меры по показаниям (например, проходимость дыхательных путей, остановка кровотечения, сердечно-легочная реанимация или механическая вентиляция)
Быстрая транспортировка в ближайшую рекомпрессионную камеру
Горизонтальное положение при необходимости для поддержания артериального давления
Пациентов без сознания с нарушенными рефлексами дыхательных путей следует держать в положении лежа на боку, чтобы предотвратить аспирацию, если интубация трахеи невозможна.
100% кислород через плотно прилегающую маску
Жидкости через рот, если больной в сознании; если нет - внутривенная инфузия
* Часто наблюдаются при повторных погружениях.
АТА = абсолютная атмосфера; СЛР = сердечно-лёгочная реанимация