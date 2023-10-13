Специфические и расширенные лабораторные тесты при иммунодефиците*
Метод
Показания
Интерпретация
Гуморальный иммунодефицит
Определение уровня IgE
Абсцессы
Повышенный уровень наблюдается у пациентов с абсцессами и пневматоцеле (гипер-IgE-синдром), частичным дефицитом Т-клеток, заболеванием, связанным с гипер-IgG4, аллергическими заболеваниями или паразитарными инфекциями.
У пациентов с неполным дефектом или дефицитами В-клеток уровни могут быть высокими или низкими.
Уровни отсутствуют у 75% пациентов с ОВИД. †
Изолированный дефицит не имеет значимых клинических проявлений.
Определение количества В-клеток методом проточной цитометрии
Низкие уровни Ig
При < 1% В-клеток предполагают Х-сцепленную агаммаглобулинемию.
Отсутствие В-клеток при синдроме Оменна.
Биопсия лимфоузла
Для некоторых пациентов с лимфаденопатией, для определения, являются ли зародышевые центры нормальными, и исключения наличия онкозаболеваний и инфекций
Интерпретация зависит от результатов гистологических исследований.
Генетическое тестирование (генетическое секвенирование или поиск мутаций)‡
Количество В-клеток < 1% (определяется методом проточной цитометрии)
Подозрение нарушения с одной или несколькими характерными мутациями
Наличие дефектов в генах предполагает или подтверждает следующие диагнозы, как в следующих нескольких из многих примеров:
Результаты могут также использоваться для прогностической информации.
Дефицит Т-клеток
Определение количества Т-клеток методом проточной цитометрии и моноклональных антител¶
Лимфопения, подозреваемый ТКИД или «полный» синдром Ди Джорджи
Интерпретация зависит от молекулярной основы данного типа ТКИД.
Анализ пролиферации Т-клеток в ответ на стимуляцию митогенами, антигенов, или облученных аллогенных лейкоцитов
Низкий процент Т-клеток, лимфопения, подозрение на ТКИН или «полный» синдром Ди Джорджи
Низкое или отсутствующее поглощение радиоактивного тимидина в течение клеточного деления указывает на Т-клетки или комбинированный дефект.
Обнаружение антигенов (например, класс II молекул MHC) с использованием моноклональных антител или серологического HLA-типирования
Подозреваемый дефицит МНС, отсутствие стимуляции МНС со стороны клеток
Отсутствие HLA антигенов I или II класса, определенное методом серологического HLA-типирования, является диагностическим показателем дефицита антигена MHC.
Количественный анализ аденозина дезаминазы в эритроцитах
Тяжелая лимфопения
Низкие уровни при специфической форме ТКИД.
Количественное определение пурин нуклеозидфосфорилазы
Тяжелая персистирующая лимфопения
Низкие уровни с комбинированным иммунодефицитом при нормальном или повышенном уровне Ig.
Анализ рецепторов Т-клеток и сигнальной трансдукции
Фенотипически нормальные Т-клетки, которые обычно не пролиферируют в ответ на воздействие митогена и антигена
Интерпретация зависит от вида теста.
Определение Т-рецепторных эксцизионных колец (TREC)
Скрининг на ТКИД и другие нарушения Т-клеток
Низкие значения указывают на дефект, нарушающий развитие или созревание Т-клеток или вызывающий апоптоз Т-клеток.
Комбинированный гуморальный и клеточный иммунодефицит
Генетические тесты
Подозрение на комбинированный иммунодефицит
Наличие дефектов в генах предполагает или подтверждает определенные нарушения; например, аномалии NEMO предполагают собой комбинированный иммунодефицит с нарушениями регулирования NF-каппа B, а нарушения IL-2RG предполагают ТКИД.
Дефекты фагоцитарной системы
Анализ продукции оксидантов (перекись водорода, супероксид) или белков (CR3 [CD11], адгезивных гликопротеинов, компонентов НАДФН-оксидазы)
Стафилококковые абсцессы или инфекции определенными грамотрицательными бактериями или грибками в анамнезе (например, аспергиллез, инфекции Serratia marcescens)
Аномалии подтвердить дефекты или дефициты фагоцитарных клеток.
Анализы фосфорилирования переносчика сигнала и активатора транскрипции (STAT), в том числе STAT1 и STAT4
Рецидивирующие микобактериальные инфекции
Этот тест проводят первым для проверки наличия Менделевской предрасположенности к микобактериальным инфекциям (МПМИ).
Дефицит комплемента
Исследование специфики уровней компонентов комплемента
Подозрение на дефицит комплемента
Интерпретация зависит от вида теста.
*Некоторые из этих тестов могут использоваться при скрининге или предварительном тестировании.
† Data from Lawrence MG, Palacios-Kibler TV, Workman LJ, et al: Low serum IgE is a sensitive and specific marker for common variable immunodeficiency (CVID). J Clin Immunol 38(3):225–233, 2018. doi: 10.1007/s10875-018-0476-0
‡ Коммерчески доступными являются генетические панели для выявления первичных иммунодефицитов и специфических заболеваний, таких как общий вариабельный иммунодефицит (CVID) или тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД). Для получения информации о интерпретации генетических исследований при этих заболеваниях см. Chinn IK, Chan AY, Chen K, et al: Diagnostic interpretation of genetic studies in patients with primary immunodeficiency diseases: A working group report of the Primary Immunodeficiency Diseases Committee of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. J Allergy Clin Immunol 145(1):46–69, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2019.09.009
§ SAP, также называемый доменом SH2 белка 1А [SH2D1A] или DSHP.
¶В тесте используется анти-CD3 для всех Т-клеток, анти-CD4 для Т-хелперов, анти-CD8 для цитотоксических Т-клеток, анти-CD45RO или анти-CD45RA для активированных и интактных Т-клеток, анти-CD25 для регуляторных Т-клеток и анти-CD16 и анти-CD56 для естественных клеток-киллеров.
ВТК = тирозинкиназа Брутона; СН = гемолитический комплемент;РК (CR) = рецептор комплемента; ВНКИ (CVID) = вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит; ГКГС (HLA) = главный комплекс гистосовместимости человека; Ig = иммуноглобулин; IL2RG = интерлейкин-2 гамма-рецептор; МНС = главный комплекс гистосовместимости; НАДФН = никотинамидадениндинуклеотидфосфат; NEMO = NF-каппа-В незаменимый модулятор; RBC = эритроцит; NF-каппа-B = ядерный фактор каппа-B; SAP = SLAM-ассоциированный белок; SCID = тяжелый комбинированный иммунодефицит; SLAM = сигнальная лимфоцит-активирующая молекула, WBC = лейкоцит.