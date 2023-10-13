*Некоторые из этих тестов могут использоваться при скрининге или предварительном тестировании.

† Data from Lawrence MG, Palacios-Kibler TV, Workman LJ, et al: Low serum IgE is a sensitive and specific marker for common variable immunodeficiency (CVID). J Clin Immunol 38(3):225–233, 2018. doi: 10.1007/s10875-018-0476-0

‡ Коммерчески доступными являются генетические панели для выявления первичных иммунодефицитов и специфических заболеваний, таких как общий вариабельный иммунодефицит (CVID) или тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД). Для получения информации о интерпретации генетических исследований при этих заболеваниях см. Chinn IK, Chan AY, Chen K, et al: Diagnostic interpretation of genetic studies in patients with primary immunodeficiency diseases: A working group report of the Primary Immunodeficiency Diseases Committee of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. J Allergy Clin Immunol 145(1):46–69, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2019.09.009

§ SAP, также называемый доменом SH2 белка 1А [SH2D1A] или DSHP.

¶В тесте используется анти-CD3 для всех Т-клеток, анти-CD4 для Т-хелперов, анти-CD8 для цитотоксических Т-клеток, анти-CD45RO или анти-CD45RA для активированных и интактных Т-клеток, анти-CD25 для регуляторных Т-клеток и анти-CD16 и анти-CD56 для естественных клеток-киллеров.