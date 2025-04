‡ Коммерчески доступными являются генетические панели для выявления первичных иммунодефицитов и специфических заболеваний, таких как общий вариабельный иммунодефицит (CVID) или тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД). Для получения информации о интерпретации генетических исследований при этих заболеваниях см. Chinn IK, Chan AY, Chen K, et al: Diagnostic interpretation of genetic studies in patients with primary immunodeficiency diseases: A working group report of the Primary Immunodeficiency Diseases Committee of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. J Allergy Clin Immunol 145(1):46–69, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2019.09.009