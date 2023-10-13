skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Специфические и расширенные лабораторные тесты при иммунодефиците*

Метод

Показания

Интерпретация

Гуморальный иммунодефицит

Определение уровня IgE

Абсцессы

Повышенный уровень наблюдается у пациентов с абсцессами и пневматоцеле (гипер-IgE-синдром), частичным дефицитом Т-клеток, заболеванием, связанным с гипер-IgG4, аллергическими заболеваниями или паразитарными инфекциями.

У пациентов с неполным дефектом или дефицитами В-клеток уровни могут быть высокими или низкими.

Уровни отсутствуют у 75% пациентов с ОВИД. †

Изолированный дефицит не имеет значимых клинических проявлений.

Определение количества В-клеток методом проточной цитометрии

Низкие уровни Ig

При < 1% В-клеток предполагают Х-сцепленную агаммаглобулинемию.

Отсутствие В-клеток при синдроме Оменна.

Биопсия лимфоузла

Для некоторых пациентов с лимфаденопатией, для определения, являются ли зародышевые центры нормальными, и исключения наличия онкозаболеваний и инфекций

Интерпретация зависит от результатов гистологических исследований.

Генетическое тестирование (генетическое секвенирование или поиск мутаций)‡

Количество В-клеток < 1% (определяется методом проточной цитометрии)

Подозрение нарушения с одной или несколькими характерными мутациями

Наличие дефектов в генах предполагает или подтверждает следующие диагнозы, как в следующих нескольких из многих примеров:

Результаты могут также использоваться для прогностической информации.

Дефицит Т-клеток

Определение количества Т-клеток методом проточной цитометрии и моноклональных антител¶

Лимфопения, подозреваемый ТКИД или «полный» синдром Ди Джорджи

Интерпретация зависит от молекулярной основы данного типа ТКИД.

Анализ пролиферации Т-клеток в ответ на стимуляцию митогенами, антигенов, или облученных аллогенных лейкоцитов

Низкий процент Т-клеток, лимфопения, подозрение на ТКИН или «полный» синдром Ди Джорджи

Низкое или отсутствующее поглощение радиоактивного тимидина в течение клеточного деления указывает на Т-клетки или комбинированный дефект.

Обнаружение антигенов (например, класс II молекул MHC) с использованием моноклональных антител или серологического HLA-типирования

Подозреваемый дефицит МНС, отсутствие стимуляции МНС со стороны клеток

Отсутствие HLA антигенов I или II класса, определенное методом серологического HLA-типирования, является диагностическим показателем дефицита антигена MHC.

Количественный анализ аденозина дезаминазы в эритроцитах

Тяжелая лимфопения

Низкие уровни при специфической форме ТКИД.

Количественное определение пурин нуклеозидфосфорилазы

Тяжелая персистирующая лимфопения

Низкие уровни с комбинированным иммунодефицитом при нормальном или повышенном уровне Ig.

Анализ рецепторов Т-клеток и сигнальной трансдукции

Фенотипически нормальные Т-клетки, которые обычно не пролиферируют в ответ на воздействие митогена и антигена

Интерпретация зависит от вида теста.

Определение Т-рецепторных эксцизионных колец (TREC)

Скрининг на ТКИД и другие нарушения Т-клеток

Низкие значения указывают на дефект, нарушающий развитие или созревание Т-клеток или вызывающий апоптоз Т-клеток.

Комбинированный гуморальный и клеточный иммунодефицит

Генетические тесты

Подозрение на комбинированный иммунодефицит

Наличие дефектов в генах предполагает или подтверждает определенные нарушения; например, аномалии NEMO предполагают собой комбинированный иммунодефицит с нарушениями регулирования NF-каппа B, а нарушения IL-2RG предполагают ТКИД.

Дефекты фагоцитарной системы

Анализ продукции оксидантов (перекись водорода, супероксид) или белков (CR3 [CD11], адгезивных гликопротеинов, компонентов НАДФН-оксидазы)

Стафилококковые абсцессы или инфекции определенными грамотрицательными бактериями или грибками в анамнезе (например, аспергиллез, инфекции Serratia marcescens)

Аномалии подтвердить дефекты или дефициты фагоцитарных клеток.

Анализы фосфорилирования переносчика сигнала и активатора транскрипции (STAT), в том числе STAT1 и STAT4

Рецидивирующие микобактериальные инфекции

Этот тест проводят первым для проверки наличия Менделевской предрасположенности к микобактериальным инфекциям (МПМИ).

Дефицит комплемента

Исследование специфики уровней компонентов комплемента

Подозрение на дефицит комплемента

Интерпретация зависит от вида теста.

*Некоторые из этих тестов могут использоваться при скрининге или предварительном тестировании.

† Data from Lawrence MG, Palacios-Kibler TV, Workman LJ, et al: Low serum IgE is a sensitive and specific marker for common variable immunodeficiency (CVID). J Clin Immunol 38(3):225–233, 2018. doi: 10.1007/s10875-018-0476-0

‡ Коммерчески доступными являются генетические панели для выявления первичных иммунодефицитов и специфических заболеваний, таких как общий вариабельный иммунодефицит (CVID) или тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД). Для получения информации о интерпретации генетических исследований при этих заболеваниях см. Chinn IK, Chan AY, Chen K, et al: Diagnostic interpretation of genetic studies in patients with primary immunodeficiency diseases: A working group report of the Primary Immunodeficiency Diseases Committee of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. J Allergy Clin Immunol 145(1):46–69, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2019.09.009

§ SAP, также называемый доменом SH2 белка 1А [SH2D1A] или DSHP.

¶В тесте используется анти-CD3 для всех Т-клеток, анти-CD4 для Т-хелперов, анти-CD8 для цитотоксических Т-клеток, анти-CD45RO или анти-CD45RA для активированных и интактных Т-клеток, анти-CD25 для регуляторных Т-клеток и анти-CD16 и анти-CD56 для естественных клеток-киллеров.

ВТК = тирозинкиназа Брутона; СН = гемолитический комплемент;РК (CR) = рецептор комплемента; ВНКИ (CVID) = вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит; ГКГС (HLA) = главный комплекс гистосовместимости человека; Ig = иммуноглобулин; IL2RG = интерлейкин-2 гамма-рецептор; МНС = главный комплекс гистосовместимости; НАДФН = никотинамидадениндинуклеотидфосфат; NEMO = NF-каппа-В незаменимый модулятор; RBC = эритроцит; NF-каппа-B = ядерный фактор каппа-B; SAP = SLAM-ассоциированный белок; SCID = тяжелый комбинированный иммунодефицит; SLAM = сигнальная лимфоцит-активирующая молекула, WBC = лейкоцит.

По этим темам