Специфическая терапия бактериального менингита у детей грудного возраста старше 3 месяцев после идентификации и получения результатов спектра антибиотикочувствительности
Патогенный микроорганизм
Лечение
Streptococcus pneumoniae
МИК пеницилина ≤ 0,06 мкг/мл и МИК цефтриаксона или цефотаксима ≤ 0,5 мкг/мл: пенициллин G или ампициллин в течение 10-14 дней; цефтриаксон или цефотаксим также приемлемы
МИК пеницилина ≥ 0,12 мкг/мл и МИК цефтриаксона или цефотаксима ≤ 0,5 мкг/мл: цефтриаксон или цефотаксим в течение 10-14 дней
МИК пенициллина ≥ 0,12 мкг/мл и МИК цефтриаксона или цефотаксима ≥ 1,0 мкг/мл: цефтриаксон или цефотаксимплюс ванкомицин с рифампином или без него в течение 10-14 дней
Neisseria meningitidis
Пенициллин G или ампициллин в течение 7 дней (должен сопровождаться рифампином, чтобы устранить состояние носительства)
Альтернативный вариант: цефтриаксон или цефотаксим
Haemophilus influenzae типа b
Цефтриаксон или цефотаксим в течение 10 дней
Альтернатива: ампициллин, если культура чувствительна (должен сопровождаться рифампином, чтобы устранить состояние носительства)
МИК = минимальная ингибирующая концентрация.