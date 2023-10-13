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Специфическая терапия бактериального менингита у детей грудного возраста старше 3 месяцев после идентификации и получения результатов спектра антибиотикочувствительности

Патогенный микроорганизм

Лечение

Streptococcus pneumoniae

МИК пеницилина ≤ 0,06 мкг/мл и МИК цефтриаксона или цефотаксима ≤ 0,5 мкг/мл: пенициллин G или ампициллин в течение 10-14 дней; цефтриаксон или цефотаксим также приемлемы

МИК пеницилина ≥ 0,12 мкг/мл и МИК цефтриаксона или цефотаксима ≤ 0,5 мкг/мл: цефтриаксон или цефотаксим в течение 10-14 дней

МИК пенициллина ≥ 0,12 мкг/мл и МИК цефтриаксона или цефотаксима ≥ 1,0 мкг/мл: цефтриаксон или цефотаксимплюс ванкомицин с рифампином или без него в течение 10-14 дней

Neisseria meningitidis

Пенициллин G или ампициллин в течение 7 дней (должен сопровождаться рифампином, чтобы устранить состояние носительства)

Альтернативный вариант: цефтриаксон или цефотаксим

Haemophilus influenzae типа b

Цефтриаксон или цефотаксим в течение 10 дней

Альтернатива: ампициллин, если культура чувствительна (должен сопровождаться рифампином, чтобы устранить состояние носительства)

МИК = минимальная ингибирующая концентрация.

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