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Специальные противосудорожные препараты

Название препарата

Показания

Побочные действия

Ацетазоламид

Рефрактерные абсансы

Почечные камни, дегидратация, метаболический ацидоз

Каннабидиол

Адъювантная терапия при судорогах при синдроме Леннокса-Гасто и синдроме Драве у пациентов ≥ 2 лет

Сонливость, гепатоцеллюлярное повреждение с повышенным уровнем аминотрансфераз, анорексия, усталость, бессонница, диарея

Карбамазепин

Фокальные, генерализованные, тонико-клонические и смешанные приступы (но не абсансные, миоклонические или атонические приступы)

Диплопия, головокружение, нистагм, желудочно-кишечные (ЖК) расстройства, дизартрия, вялость, снижение количества лейкоцитов в крови (от 3000 до 4000/мкл), гипонатриемия, тяжелая сыпь, включая синдром Стивенса-Джонсона (в 5% случаев)

Идиосинкразические побочные эффекты: гранулоцитопения, тромбоцитопения, гепатотоксичность и апластическая анемия.

Кенобамат

Дополнительная терапия при приступах с фокальным началом с/без двусторонней тонико-клонической генерализации

Противопоказан пациентам с синдромом короткого QT-сегмента в семейном анамнезе

Головокружение, диплопия, сонливость, утомляемость

В редких случаях — лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), укорочение интервала QT, суицидальные мысли

Клобазам

Абсансы

Адъювантная терапия при тонических или атонических приступах при синдроме Леннокса-Гасто и при рефрактерных приступах с фокальным началом с или без фокально-двусторонней генерализации

Сонливость, седация, запор, атаксия, суицидальные мысли, лекарственная зависимость, раздражительность, дисфагия

Клоназепам

Атипичные абсансы при синдроме Леннокса-Гасто, атонические и миоклонические приступы, эпилептические спазмы

Возможно абсансы, рефрактерные к этосуксимиду

Сонливость, атаксия, поведенческие нарушения, частичная или полная толерантность к благоприятным эффектам, обычно через 1–6 месяцев*

Дивальпроекс

Те же показания, что и к вальпроату: абсансы (типичные и атипичные), приступы с фокальным началом, тонико-клонические приступы, миоклонические приступы, ювенильная миоклоническая эпилепсия, эпилептические спазмы, неонатальные или фебрильные приступы, тонические или атонические приступы при синдроме Леннокса-Гаста

Тошнота, рвота, непереносимость со стороны ЖКТ, увеличение массы тела, обратимая алопеция, преходящая сонливость, преходящая нейтропения, тремор

Идиосинкразическая гипераммонемическая энцефалопатия

Редко - некроз печени с летальным исходом, особенно у маленьких детей с неврологическими нарушениями, получающих лечение несколькими противосудорожными препаратами

Эсликарбазепин

Приступы с фокальным началом, в качестве монотерапии или адъювантной терапии

Не рекомендуется для использования у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью

Головокружение, диплопия, сонливость, гипонатриемия, суицидальные мысли, дерматологические реакции (включая синдром Стивенса-Джонсона); возможны выраженные реакции на лекарственные препараты

Этосуксимид

Абсансы

Тошнота, вялость, головокружение, головная боль

Идиосинкразии, лейкоцитопения или панцитопения, дерматит, системная красная волчанка

Фелбамат

Рефрактерные приступы с фокальным началом, атипичные абсансы при синдроме Леннокса-Гасто

Головная боль, усталость, печеночная недостаточность; редко — апластическая анемия

Фосфенитоин

Эпилептический статус

Атаксия, головокружение, сонливость, головная боль, зуд, парестезии

Габапентин

Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов в возрасте от 3 до 12 лет, а также в качестве дополнительной терапии при приступах с фокальным началом с или без тонико-клонических приступов, с переходом от фокальных к билатеральным у больных в возрасте ≥ 12 лет.

Сонливость, головокружение, увеличение веса, головная боль

У пациентов в возрасте от 3 до 12 лет - сонливость, агрессивное поведение, лабильность настроения и гиперактивность.

Лакосамид

Монотерапия второй линии или дополнительная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов ≥ 17 лет

Дополнительная терапия при первично-генерализованных тонико-клонических судорогах у пациентов старше 4 лет.

Головокружение, диплопия, суицидальные мысли

Ламотриджин

Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов ≥ 2 лет, при приступах с генерализованным началом при синдроме Леннокса–Гасто и при тонико-клонических приступах с генерализованным началом.

Для пациентов ≥ 16 лет — заместительная монотерапия при приступах с фокальным началом или тонико-клонических приступах с переходом от фокальных к билатеральным после сопутствующего использования фермент-индуцирующих противоэпилептических препаратов (например, карбамазепина, фенитоина, фенобарбитала) или при окончании приема вальпроата.

Головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, усталость, тошнота, рвота, диплопия, атаксия, тремор, нарушения менструального цикла, сыпь (у 2–3%), которая прогрессирует до синдрома Стивенса-Джонсона у 1/50–100 детей и 1/1000 взрослых

Усиление миоклонических приступов у взрослых

Леветирацетам

Эпилептический статус

Адьювантная терапия при фокальных приступах у пациентов ≥ 4 лет, при генерализованных тонико-клонических судорогах у пациентов > 6 лет, при миоклонических судорогах у пациентов > 12 лет и ювенильной миоклонической эпилепсии.

Усталость, слабость, атаксия, изменения настроения и поведения

Окскарбазепин

Приступы с фокальным началом у пациентов в возрасте от 4 до 16 лет в качестве дополнительной терапии и при приступах с фокальным началом у взрослых

Утомляемость, тошнота, боль в животе, головная боль, головокружение, сонливость, лейкопения, диплопия, гипонатриемия (у 2,5%).

Перампанел

Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом и тонико-клонических приступах с генерализованным началом у пациентов, страдающих эпилепсией в возрасте ≥ 12 лет.

Не показан для использования у детей < 4 лет

Агрессивность, изменения настроения и поведения, суицидальные мысли, головокружение, сонливость, утомляемость, раздражительность, падения, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе, увеличение веса и нарушение походки.

Фенобарбитал

Тонико-клонические приступы с генерализованный началом, приступы с фокальным началом, эпилептический статус, неонатальные приступы

Сонливость, нистагм, атаксия,

У детей – трудности в обучении, парадоксальная гиперактивность

Идиосинкразические анемия, сыпь

Фенитоин

Фокально-двусторонние тонико-клонические приступы, фокальные приступы с нарушением сознания, судорожный эпилептический статус

Профилактика судорог на фоне травмы головы

Мегалобластная анемия, гиперплазия десен, гирсутизм, аденопатия, снижение плотности костной ткани

При высоком уровне в крови фенитоина, нистагме, атаксии, дизартрии, вялости, раздражительности, тошноте, рвоте, спутанности сознания

Идиосинкразическая сыпь, эксфолиативный дерматит

В редких случаях обострение судорог

Прегабалин

Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом

Головокружение, сонливость, атаксия, нарушение зрения, диплопия, тремор, увеличение веса

Обострение миоклонических приступов

Тиагабин

Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов ≥ 12 лет

Головокружение, полуобморочное состояние, спутанность сознания, замедленное мышление, усталость, тремор, седация, тошнота, боль в животе

Топирамат

Фокальные приступы у пациентов ≥ 2 лет, атипичные абсансы

Монотерапия второй линии или дополнительная терапия при, главным образом, генерализованных тонико-клонических приступах

Снижение концентрации внимания, парестезии, утомляемость, нарушение речи, спутанность сознания, анорексия, потеря веса, снижение потоотделения, метаболический ацидоз, нефролитиаз (у 1–5%), психоз (у 1%)

Соли вальпроевой кислоты

Абсансы (типичные и атипичные), приступы с фокальным началом, тонико-клонические приступы, миоклонические приступы, ювенильная миоклоническая эпилепсия, эпилептические спазмы, неонатальные или фебрильные приступы, тонические или атонические приступы при синдроме Леннокса-Гасто

Эпилептический статус

Обычно не рекомендуется для женщин репродуктивного возраста

Тошнота, рвота, непереносимость ЖКТ, увеличение массы тела, обратимая алопеция (у 5%), преходящая сонливость, преходящая нейтропения, тремор

Идиосинкразическая гипераммонемическая энцефалопатия

Редко - некроз печени с летальным исходом, особенно у маленьких детей с неврологическими нарушениями, получающих лечение несколькими противосудорожными препаратами

Вигабатрин

Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом

Эпилептические

Сонливость, головокружение, головная боль, усталость, необратимые дефекты полей зрения (требуется регулярная оценка полей зрения)

Зонисамид

Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов ≥ 16 лет, альтернативная или дополнительная терапия при тонических или атонических приступах при синдроме Леннокса-Гасто

Депрессия, психоз, мочевые конкременты, олигогидроз

* Серьезные реакции на клоназепам редки.

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