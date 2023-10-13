Специальные противосудорожные препараты
Название препарата
Показания
Побочные действия
Ацетазоламид
Рефрактерные абсансы
Почечные камни, дегидратация, метаболический ацидоз
Каннабидиол
Адъювантная терапия при судорогах при синдроме Леннокса-Гасто и синдроме Драве у пациентов ≥ 2 лет
Сонливость, гепатоцеллюлярное повреждение с повышенным уровнем аминотрансфераз, анорексия, усталость, бессонница, диарея
Карбамазепин
Фокальные, генерализованные, тонико-клонические и смешанные приступы (но не абсансные, миоклонические или атонические приступы)
Диплопия, головокружение, нистагм, желудочно-кишечные (ЖК) расстройства, дизартрия, вялость, снижение количества лейкоцитов в крови (от 3000 до 4000/мкл), гипонатриемия, тяжелая сыпь, включая синдром Стивенса-Джонсона (в 5% случаев)
Идиосинкразические побочные эффекты: гранулоцитопения, тромбоцитопения, гепатотоксичность и апластическая анемия.
Кенобамат
Дополнительная терапия при приступах с фокальным началом с/без двусторонней тонико-клонической генерализации
Противопоказан пациентам с синдромом короткого QT-сегмента в семейном анамнезе
Головокружение, диплопия, сонливость, утомляемость
В редких случаях — лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), укорочение интервала QT, суицидальные мысли
Клобазам
Абсансы
Адъювантная терапия при тонических или атонических приступах при синдроме Леннокса-Гасто и при рефрактерных приступах с фокальным началом с или без фокально-двусторонней генерализации
Сонливость, седация, запор, атаксия, суицидальные мысли, лекарственная зависимость, раздражительность, дисфагия
Клоназепам
Атипичные абсансы при синдроме Леннокса-Гасто, атонические и миоклонические приступы, эпилептические спазмы
Возможно абсансы, рефрактерные к этосуксимиду
Сонливость, атаксия, поведенческие нарушения, частичная или полная толерантность к благоприятным эффектам, обычно через 1–6 месяцев*
Дивальпроекс
Те же показания, что и к вальпроату: абсансы (типичные и атипичные), приступы с фокальным началом, тонико-клонические приступы, миоклонические приступы, ювенильная миоклоническая эпилепсия, эпилептические спазмы, неонатальные или фебрильные приступы, тонические или атонические приступы при синдроме Леннокса-Гаста
Тошнота, рвота, непереносимость со стороны ЖКТ, увеличение массы тела, обратимая алопеция, преходящая сонливость, преходящая нейтропения, тремор
Идиосинкразическая гипераммонемическая энцефалопатия
Редко - некроз печени с летальным исходом, особенно у маленьких детей с неврологическими нарушениями, получающих лечение несколькими противосудорожными препаратами
Эсликарбазепин
Приступы с фокальным началом, в качестве монотерапии или адъювантной терапии
Не рекомендуется для использования у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью
Головокружение, диплопия, сонливость, гипонатриемия, суицидальные мысли, дерматологические реакции (включая синдром Стивенса-Джонсона); возможны выраженные реакции на лекарственные препараты
Этосуксимид
Абсансы
Тошнота, вялость, головокружение, головная боль
Идиосинкразии, лейкоцитопения или панцитопения, дерматит, системная красная волчанка
Фелбамат
Рефрактерные приступы с фокальным началом, атипичные абсансы при синдроме Леннокса-Гасто
Головная боль, усталость, печеночная недостаточность; редко — апластическая анемия
Фосфенитоин
Эпилептический статус
Атаксия, головокружение, сонливость, головная боль, зуд, парестезии
Габапентин
Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов в возрасте от 3 до 12 лет, а также в качестве дополнительной терапии при приступах с фокальным началом с или без тонико-клонических приступов, с переходом от фокальных к билатеральным у больных в возрасте ≥ 12 лет.
Сонливость, головокружение, увеличение веса, головная боль
У пациентов в возрасте от 3 до 12 лет - сонливость, агрессивное поведение, лабильность настроения и гиперактивность.
Лакосамид
Монотерапия второй линии или дополнительная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов ≥ 17 лет
Дополнительная терапия при первично-генерализованных тонико-клонических судорогах у пациентов старше 4 лет.
Головокружение, диплопия, суицидальные мысли
Ламотриджин
Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов ≥ 2 лет, при приступах с генерализованным началом при синдроме Леннокса–Гасто и при тонико-клонических приступах с генерализованным началом.
Для пациентов ≥ 16 лет — заместительная монотерапия при приступах с фокальным началом или тонико-клонических приступах с переходом от фокальных к билатеральным после сопутствующего использования фермент-индуцирующих противоэпилептических препаратов (например, карбамазепина, фенитоина, фенобарбитала) или при окончании приема вальпроата.
Головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, усталость, тошнота, рвота, диплопия, атаксия, тремор, нарушения менструального цикла, сыпь (у 2–3%), которая прогрессирует до синдрома Стивенса-Джонсона у 1/50–100 детей и 1/1000 взрослых
Усиление миоклонических приступов у взрослых
Леветирацетам
Эпилептический статус
Адьювантная терапия при фокальных приступах у пациентов ≥ 4 лет, при генерализованных тонико-клонических судорогах у пациентов > 6 лет, при миоклонических судорогах у пациентов > 12 лет и ювенильной миоклонической эпилепсии.
Усталость, слабость, атаксия, изменения настроения и поведения
Окскарбазепин
Приступы с фокальным началом у пациентов в возрасте от 4 до 16 лет в качестве дополнительной терапии и при приступах с фокальным началом у взрослых
Утомляемость, тошнота, боль в животе, головная боль, головокружение, сонливость, лейкопения, диплопия, гипонатриемия (у 2,5%).
Перампанел
Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом и тонико-клонических приступах с генерализованным началом у пациентов, страдающих эпилепсией в возрасте ≥ 12 лет.
Не показан для использования у детей < 4 лет
Агрессивность, изменения настроения и поведения, суицидальные мысли, головокружение, сонливость, утомляемость, раздражительность, падения, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе, увеличение веса и нарушение походки.
Фенобарбитал
Тонико-клонические приступы с генерализованный началом, приступы с фокальным началом, эпилептический статус, неонатальные приступы
Сонливость, нистагм, атаксия,
У детей – трудности в обучении, парадоксальная гиперактивность
Идиосинкразические анемия, сыпь
Фенитоин
Фокально-двусторонние тонико-клонические приступы, фокальные приступы с нарушением сознания, судорожный эпилептический статус
Профилактика судорог на фоне травмы головы
Мегалобластная анемия, гиперплазия десен, гирсутизм, аденопатия, снижение плотности костной ткани
При высоком уровне в крови фенитоина, нистагме, атаксии, дизартрии, вялости, раздражительности, тошноте, рвоте, спутанности сознания
Идиосинкразическая сыпь, эксфолиативный дерматит
В редких случаях обострение судорог
Прегабалин
Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом
Головокружение, сонливость, атаксия, нарушение зрения, диплопия, тремор, увеличение веса
Обострение миоклонических приступов
Тиагабин
Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов ≥ 12 лет
Головокружение, полуобморочное состояние, спутанность сознания, замедленное мышление, усталость, тремор, седация, тошнота, боль в животе
Топирамат
Фокальные приступы у пациентов ≥ 2 лет, атипичные абсансы
Монотерапия второй линии или дополнительная терапия при, главным образом, генерализованных тонико-клонических приступах
Снижение концентрации внимания, парестезии, утомляемость, нарушение речи, спутанность сознания, анорексия, потеря веса, снижение потоотделения, метаболический ацидоз, нефролитиаз (у 1–5%), психоз (у 1%)
Соли вальпроевой кислоты
Абсансы (типичные и атипичные), приступы с фокальным началом, тонико-клонические приступы, миоклонические приступы, ювенильная миоклоническая эпилепсия, эпилептические спазмы, неонатальные или фебрильные приступы, тонические или атонические приступы при синдроме Леннокса-Гасто
Эпилептический статус
Обычно не рекомендуется для женщин репродуктивного возраста
Тошнота, рвота, непереносимость ЖКТ, увеличение массы тела, обратимая алопеция (у 5%), преходящая сонливость, преходящая нейтропения, тремор
Идиосинкразическая гипераммонемическая энцефалопатия
Редко - некроз печени с летальным исходом, особенно у маленьких детей с неврологическими нарушениями, получающих лечение несколькими противосудорожными препаратами
Вигабатрин
Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом
Эпилептические
Сонливость, головокружение, головная боль, усталость, необратимые дефекты полей зрения (требуется регулярная оценка полей зрения)
Зонисамид
Адъювантная терапия при приступах с фокальным началом у пациентов ≥ 16 лет, альтернативная или дополнительная терапия при тонических или атонических приступах при синдроме Леннокса-Гасто
Депрессия, психоз, мочевые конкременты, олигогидроз
* Серьезные реакции на клоназепам редки.