Спермограмма
Фактор*
Норма (принят 5-й процентиль [95% доверительный интервал])
Объем
1,4 мл (1,3-1,5)
Вязкость
< 2 см после разжижения
Внешний вид и микроскопическое исследование
Непрозрачная, кремового цвета, ≤ 1-3 лейкоцитов под большим увеличением
Агглютинация отсутствует
рН
7,2
Общее число сперматозоидов
39 миллионов или более (35-40) сперматозоидов в эякуляте
Общая подвижность
42% (40-43)
Прогрессивная подвижность
> 30% (29-31)
Непрогрессивная подвижность
30% (29-31)
Морфология
> 4% нормальных форм при использовании метода Тайберберга (3.9-4)
Фруктоза
> 13 микромолей на эякулят (что указывает на то, что по крайней мере 1 семявыбрасывающий проток открыт)
Витальность
> 54% (50-56)
Число лейкоцитов в крови
< 1 000 000/мл
WBC = лейкоциты
*Reference: World Health Organization (WHO): WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, sixth edition. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO