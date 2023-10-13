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Спермограмма

Фактор*

Норма (принят 5-й процентиль [95% доверительный интервал])

Объем

1,4 мл (1,3-1,5)

Вязкость

< 2 см после разжижения

Внешний вид и микроскопическое исследование

Непрозрачная, кремового цвета, 1-3 лейкоцитов под большим увеличением

Агглютинация отсутствует

рН

7,2

Общее число сперматозоидов

39 миллионов или более (35-40) сперматозоидов в эякуляте

Общая подвижность

42% (40-43)

Прогрессивная подвижность

> 30% (29-31)

Непрогрессивная подвижность

30% (29-31)

Морфология

> 4% нормальных форм при использовании метода Тайберберга (3.9-4)

Фруктоза

> 13 микромолей на эякулят (что указывает на то, что по крайней мере 1 семявыбрасывающий проток открыт)

Витальность

> 54% (50-56)

Число лейкоцитов в крови

< 1 000 000/мл

WBC = лейкоциты

*Reference: World Health Organization (WHO): WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, sixth edition. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

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