Состояния, сопровождающиеся развитием отека соска зрительного нерва и напоминающие идиопатическую внутричерепную гипертензию
Состояние
Примеры
Нарушение венозного оттока головного мозга
Тромбоз церебральных венозных синусов
Тромбоз яремной вены
Заболевания
Хроническая обструктивная болезнь легких
Тяжелые формы железодефицитной анемии
Ожирение (обычно у молодых женщин)
Синдром поликистозных яичников
Правожелудочковая сердечная недостаточность с легочной гипертензией
Рекреационные или запрещенные наркотики и медикаменты
Синдром отмены при длительном применении кортикостероидов
Гормон роста (у пациентов с его дефицитом)
Налидиксовая кислота
Нитрофурантоин
Тетрациклин и его производные