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Состояния, сопровождающиеся развитием отека соска зрительного нерва и напоминающие идиопатическую внутричерепную гипертензию

Состояние

Примеры

Нарушение венозного оттока головного мозга

Тромбоз церебральных венозных синусов

Тромбоз яремной вены

Заболевания

Болезнь Аддисона

Хронический менингит

Хроническая обструктивная болезнь легких

Гипопаратиреоз

Тяжелые формы железодефицитной анемии

Ожирение (обычно у молодых женщин)

Синдром поликистозных яичников

Почечная недостаточность

Правожелудочковая сердечная недостаточность с легочной гипертензией

Апноэ во время сна

Хронический менингит

Рекреационные или запрещенные наркотики и медикаменты

Анаболические стероиды

Синдром отмены при длительном применении кортикостероидов

Гормон роста (у пациентов с его дефицитом)

Налидиксовая кислота

Нитрофурантоин

Тетрациклин и его производные

Гипервитаминоз А

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