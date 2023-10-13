Соотношение настораживающих симптомов и причин головной боли
Проявления
Причины
Неврологическая симптоматика (например, изменение состояния сознания, слабость, диплопия, отек диска зрительного нерва, очаговая неврологическая симптоматика)
Энцефалит, субдуральная гематома, субарахноидальное кровоизлияние, тромбоз венозных синусов головного мозга, внутримозговое кровоизлияние, опухоль или другое объемное образование головного мозга, повышение внутричерепного давления
Иммунодефицитные состояния или злокачественные опухоли
Инфекционный процесс центральной нервной системы, метастазы
Менингизм
Менингит, субарахноидальное кровоизлияние, субдуральная эмпиема
Дебют головной боли в возрасте старше 50 лет
Повышен риск выявления серьезной причины (например, опухоль, гигантоклеточный артериит)
Головные боли по типу «удара грома» (выраженная головная боль, которая достигает пика интенсивности в течение нескольких секунд).
Субарахноидальное кровоизлияние
Сочетание лихорадки, потери веса, зрительных нарушений, привычный вывих нижней челюсти, болезненности при пальпации височной артерии, проксимальных миалгий
Гигантоклеточный артериит
Симптомы системной патологии (например, лихорадка, снижение веса)
Рак, ВИЧ, СПИД
Прогрессирующее усиление головной боли
Вторичная головная боль
Покраснение глаз и «радужные круги», появляющиеся около источников света