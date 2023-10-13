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Скрининг на порфирии

Обследование

У пациентов с острыми нейровисцеральными симптомами

У пациентов с фоточувствительностью

Скрининг

Содержание АЛК и ПБГ, креатинина в моче (произвольный анализ мочи)‡

Порфирины в плазме*

Подтверждение (когда результаты скрининговых тестов значительно отклонены от нормы)

АЛК, ПБГ и креатинин в моче (количественное определение)‡

Порфирины в кале и моче

ПБГ-деаминаза эритроцитов

Порфирины в плазме*

Эритроцитарные порфирины

АЛК, ПБГ, порфирины и креатинин в моче (количественный)

Порфирины в кале

Порфирины в плазме*

* Предпочтительный метод - прямая флуоресцентная спектрофотометрия.

В моче и кале порфирины разделяются на фракции только при увеличении их общего уровня.

Результаты корректируют по уровню креатинина мочи.

АЛК = дельта-аминолевулиновая кислота; ПБГ = порфобилиноген.

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