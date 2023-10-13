Скрининг на порфирии
Обследование
У пациентов с острыми нейровисцеральными симптомами
У пациентов с фоточувствительностью
Скрининг
Содержание АЛК и ПБГ, креатинина в моче (произвольный анализ мочи)‡
Порфирины в плазме*
Подтверждение (когда результаты скрининговых тестов значительно отклонены от нормы)
АЛК, ПБГ и креатинин в моче (количественное определение)‡
Порфирины в кале и моче †
ПБГ-деаминаза эритроцитов
Порфирины в плазме*
Эритроцитарные порфирины
АЛК, ПБГ, порфирины и креатинин в моче (количественный)‡
Порфирины в кале†
Порфирины в плазме*
* Предпочтительный метод - прямая флуоресцентная спектрофотометрия.
† В моче и кале порфирины разделяются на фракции только при увеличении их общего уровня.
‡ Результаты корректируют по уровню креатинина мочи.
АЛК = дельта-аминолевулиновая кислота; ПБГ = порфобилиноген.