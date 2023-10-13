Скрининг и подтверждающие тесты на порфирии
Обследование
У пациентов с острыми нейровисцеральными симптомами
У пациентов с фоточувствительностью
Скрининг
Содержание АЛК и ПБГ, креатинина в моче (произвольный анализ мочи)*
Порфирины в плазме†
Подтверждение (когда результаты скрининговых тестов значительно отклонены от нормы)
АЛК (ALA), ПБГ (PBG) и креатинин в моче (количественный тест)*
Порфирины в кале и моче ‡
ПБГ-деаминаза эритроцитов
Порфирины в плазме†
Генетические тесты
Порфирины эритроцитов (общие и свободные от металлов)
АЛК, ПБГ, порфирины и креатинин в моче (количественный)*
Порфирины в кале‡
Порфирины в плазме†
Генетические тесты
* Результаты корректируют по уровню креатинина мочи.
† Предпочтительный метод - прямая флуоресцентная спектрофотометрия.
‡ В моче и кале порфирины разделяются на фракции только при увеличении их общего уровня.
Data from Wang B, Bonkovsky HL, Lim JK, Balwani M. AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Management of Acute Hepatic Porphyrias: Expert Review. Gastroenterology 2023;164(3):484-491. doi:10.1053/j.gastro.2022.11.034
АЛК = дельта-аминолевулиновая кислота; ПБГ = порфобилиноген.