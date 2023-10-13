Скрининг детей на наличие осложнений диабета и связанных с ним расстройств
Осложнение
Начало скрининга
Частота скрининга
Метод
Сахарный диабет 1 типа
Артериальная гипертензия
После постановки диагноза
Во время каждого визита
Измерение артериального давления
Дислипидемия
Вскоре после установления диагноза (как только диабет стабилизировался) возрастные рекомендации варьируют:
АДА: если уровень ЛПНП ≤ 100 мг/дл (2,59 ммоль/л), повторить через 9–11 лет; затем, если < 100 мг/дл, повторять каждые 3 года
При отклонениях от нормы оптимизируют контроль уровня глюкозы крови и проводят диетотерапию. Детям в возрасте > 10 лет, имеющим риск-факторы развития сердечно-сосудистых осложнений, если через 6 месяцев уровень ЛПНП составит > 160 мг/дл (4,14 ммоль/л) или > 130 мг/дл (3,37 ммоль/л), начинают терапию статинами.
ISPAD: каждые 3 года, если результаты нормальные
Уровни липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов
нефропатии,
После 2–5 лет диабета: начинать в период полового созревания или в возрасте 10–11 лет (в зависимости от того, что наступит раньше)
При нормальных показателях — 1 год
ADA: при отклонении от нормы повторить с подтверждением в 2 из 3 образцов в течение 6 месяцев
Соотношение альбумина к креатинину в моче
нейропатия
После 2–5 лет диабета: начинать в период полового созревания или в возрасте 10–11 лет (в зависимости от того, что наступит раньше)
Во время обычных посещений, как минимум, ежегодно
Обследование стопы, включая измерение пульса на стопе, тест уколом иглой, тест чувствительности с монофиламентом 10 г, определение вибрационной чувствительности и проверку ахилловых рефлексов
Ретинопатия
После 2–5 лет диабета: начинать в период полового созревания или в возрасте 10–11 лет (в зависимости от того, что наступит раньше)
2-4 года
Расширенный осмотр офтальмологом или другим квалифицированным опытным клиницистом
Целиакия
После постановки диагноза
2 лет
Антитела целиакии
Заболевание щитовидной железы
После постановки диагноза
1–2 года, если анализ на тиреоидные антитела отрицательный; скорее, если развиваются симптомы гипотиреоза или анализ на тиреоидные антитела положительный
На момент постановки диагноза: определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4), тиреоидных антител
Последовательный мониторинг: ТТГ с последующим измерением свободного T4 (проводится при аномальных показателях ТТГ)
Психосоциальные проблемы
После постановки диагноза
Как минимум ежегодно
Обследование на предмет диабетического дистресса, депрессии, расстройства пищевого поведения
Сахарный диабет 2 типа
Артериальная гипертензия
После постановки диагноза
Во время каждого визита
Измерение артериального давления
Дислипидемия
После постановки диагноза
1 год
Та же, что и при СД 1 типа
нефропатии,
После постановки диагноза
1 год
Та же, что и при СД 1 типа
нейропатия
После постановки диагноза
Во время обычных посещений, как минимум, ежегодно
Та же, что и при СД 1 типа
Ретинопатия
После постановки диагноза
1 год
Та же, что и при СД 1 типа
Психосоциальные проблемы
После постановки диагноза
Как минимум ежегодно
Та же, что и при СД 1 типа
Data from ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, et al: 14. Children and Adolescents: Standards of Care in Diabetes-2023. Diabetes Care 46(Suppl 1):S230-S253, 2023. doi: 10.2337/dc23-S014 and from Limbert C, Tinti D, Malik F, et al: ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: The delivery of ambulatory diabetes care to children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes 23(8):1243-1269, 2022. doi: 10.1111/pedi.13417.
ADA = Американская диабетологическая ассоциация; ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ISPAD = Международное общество педиатрического и подросткового диабета; свободный T4 = свободный сывороточный тироксин; ТТГ = тиреотропный гормон.