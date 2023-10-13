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Скрининг детей на наличие осложнений диабета и связанных с ним расстройств

Осложнение

Начало скрининга

Частота скрининга

Метод

Сахарный диабет 1 типа

Артериальная гипертензия

После постановки диагноза

Во время каждого визита

Измерение артериального давления

Дислипидемия

Вскоре после установления диагноза (как только диабет стабилизировался) возрастные рекомендации варьируют:

  • Рекомендация ADA: возраст ≥ 2 лет

  • Рекомендация ISPAD: возраст ≥ 11 лет или ≥ 2 лет, если есть семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний или гиперхолестеринемии

АДА: если уровень ЛПНП ≤ 100 мг/дл (2,59 ммоль/л), повторить через 9–11 лет; затем, если < 100 мг/дл, повторять каждые 3 года

При отклонениях от нормы оптимизируют контроль уровня глюкозы крови и проводят диетотерапию. Детям в возрасте > 10 лет, имеющим риск-факторы развития сердечно-сосудистых осложнений, если через 6 месяцев уровень ЛПНП составит > 160 мг/дл (4,14 ммоль/л) или > 130 мг/дл (3,37 ммоль/л), начинают терапию статинами.

ISPAD: каждые 3 года, если результаты нормальные

Уровни липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов

нефропатии,

После 2–5 лет диабета: начинать в период полового созревания или в возрасте 10–11 лет (в зависимости от того, что наступит раньше)

При нормальных показателях — 1 год

ADA: при отклонении от нормы повторить с подтверждением в 2 из 3 образцов в течение 6 месяцев

Соотношение альбумина к креатинину в моче

нейропатия

После 2–5 лет диабета: начинать в период полового созревания или в возрасте 10–11 лет (в зависимости от того, что наступит раньше)

Во время обычных посещений, как минимум, ежегодно

Обследование стопы, включая измерение пульса на стопе, тест уколом иглой, тест чувствительности с монофиламентом 10 г, определение вибрационной чувствительности и проверку ахилловых рефлексов

Ретинопатия

После 2–5 лет диабета: начинать в период полового созревания или в возрасте 10–11 лет (в зависимости от того, что наступит раньше)

2-4 года

Расширенный осмотр офтальмологом или другим квалифицированным опытным клиницистом

Целиакия

После постановки диагноза

2 лет

Антитела целиакии

Заболевание щитовидной железы

После постановки диагноза

1–2 года, если анализ на тиреоидные антитела отрицательный; скорее, если развиваются симптомы гипотиреоза или анализ на тиреоидные антитела положительный

На момент постановки диагноза: определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4), тиреоидных антител

Последовательный мониторинг: ТТГ с последующим измерением свободного T4 (проводится при аномальных показателях ТТГ)

Психосоциальные проблемы

После постановки диагноза

Как минимум ежегодно

Обследование на предмет диабетического дистресса, депрессии, расстройства пищевого поведения

Сахарный диабет 2 типа

Артериальная гипертензия

После постановки диагноза

Во время каждого визита

Измерение артериального давления

Дислипидемия

После постановки диагноза

1 год

Та же, что и при СД 1 типа

нефропатии,

После постановки диагноза

1 год

Та же, что и при СД 1 типа

нейропатия

После постановки диагноза

Во время обычных посещений, как минимум, ежегодно

Та же, что и при СД 1 типа

Ретинопатия

После постановки диагноза

1 год

Та же, что и при СД 1 типа

Психосоциальные проблемы

После постановки диагноза

Как минимум ежегодно

Та же, что и при СД 1 типа

Data from ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, et al: 14. Children and Adolescents: Standards of Care in Diabetes-2023. Diabetes Care 46(Suppl 1):S230-S253, 2023. doi: 10.2337/dc23-S014 and from Limbert C, Tinti D, Malik F, et al: ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: The delivery of ambulatory diabetes care to children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes 23(8):1243-1269, 2022. doi: 10.1111/pedi.13417.

ADA = Американская диабетологическая ассоциация; ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ISPAD = Международное общество педиатрического и подросткового диабета; свободный T4 = свободный сывороточный тироксин; ТТГ = тиреотропный гормон.

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