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Скрининговые результаты лабораторных исследований и лечение наследственной недостаточности свертываемости крови*

Скрининговые результаты лабораторных исследований и лечение наследственной недостаточности свертываемости крови*

Недостаточность

Результаты скринингового исследования

Примечания

Фактор XII, высокомолекулярный кининогена, или прокалликреин

Удлинение АЧТВ

Протромбиновое время в норме

Аномальные результаты лабораторного исследования без клинических проявлений кровоточивости

Необходимы специальные анализы для дифференцирования дефицита фактора XI, при котором могут наблюдаться повышенная посттравматическая и периоперационная склонность к кровотечениям

Лечение не требуется

Фактор XI

Удлинение АЧТВ

Протромбиновое время в норме

Аутосомно-рецессивные

Повышенная частота у пациентов с еврейским происхождением ашкенази

Посттравматическая и периоперационная кровоточивость

Диагноз устанавливают путем специфического факторного анализа

При лечении кровотечений применяется рекомбинантный человеческий фактор VIIa или свежезамороженная плазма, в сочетании с ингибированием фибринолиза с помощью аминокапроновой кислоты или транэксамовой кислоты.

Период полувыведения плазменного фактора XI = 50 часов

Фактор VIII или IX

Удлинение АЧТВ

Протромбиновое время в норме

Дефицит фактора VIII (гемофилия А)

Дефицит фактора IX (гемофилия B)

Сцепленная с Х-хромосомой передача

Умеренная или тяжелая кровоточивость у мужчин, в зависимости от уровня фактора VIII или фактора IX.

Лечение кровотечений: замена фактора

Период полувыведения плазменного фактора VIII = 8–12 часов

Период полувыведения плазматического фактора IX = 18 часа

Фактор VII

АЧТВ в норме

Удлиненное протромбиновое время

Аутосомно-рецессивные, редко

Диагноз устанавливают путем специфического факторного анализа

Для лечения кровотечений: рекомбинантный активированный фактор VII или полученный из плазмы концентрат фактора VII

Период полувыведения плазменного фактора VII = 4–6 часов

Фактор X, фактор V или протромбин

Удлинение АЧТВ

Удлиненное протромбиновое время

Аутосомно-рецессивные, редко

Умеренно-тяжелая кровоточивость

Диагноз ставят при помощи специфических анализов

Для лечения кровотечений, вызванных дефицитом фактора Х или протромбина:

  • Свежезамороженная плазма

  • Концентрат протромбинового комплекса

  • Полученный из плазмы концентрат фактора Х

Для лечения кровотечения, вызванного дефицитом фактора V: свежезамороженная плазма совместно с тромбоконцентратом, или без него (для восполнения тромбоцитарного фактора V)

Период полувыведения плазменного фактора X = 40–60 часов

Период полувыведения из плазмы протромбина составляет = 60–72 часа

Период полувыведения плазменного фактора V = 36 часов

Фибриноген

При афибриногенемии (фибриноген < 10 мг/дл [< 0,1 г/л]), по показателю АЧТВ свертывание крови не происходит или по протромбиновому времени, поскольку не запускается автоматическая конечная точка процесса

При гипофибриногенемии (фибриногена 70–100 мг/дл [0,7–1 г/л]), АЧТВ и протромбиновое время часто удлинены на несколько секунд, и тромбиновое время увеличено

Аутосомно-рецессивные, редко

Сильное кровотечение при афибриногенемии (гомозиготное состояние)

Посттравматическое или периоперационное кровотечение при гипофибриногенемии (гетерозиготное состояние)

Для лечения кровотечения:

  • Криопреципитат (содержит фибриноген, а также комплекс фактора фон Виллебранда VIII и фактора XIII)

  • Свежезамороженная плазма

  • Полученный из плазмы концентрат фибриногена

Период полувыведения из плазмы фибриногена составляет 2–4 дня

Дисфибриногенемия

Удлинение АЧТВ

Удлиненное протромбиновое время

Удлиненное тромбиновое время

Аутосомно-доминантное наследование, редкое†

Различные проявления (отсутствие, или незначительное, посттравматическое и периоперативное кровотечение, склонность к тромбозу, открытая рана)

Низкое содержание фибриногена при анализе коагулирующей активности, но в пределах нормы при иммунологическом исследовании

Фактор XIII

АЧТВ в норме

Протромбиновое время в норме

Тромбиновое время в норме

Растворение тромба в 5М растворе мочевины

Аутосомно-рецессивные, редко

Плохое заживление ран

Самопроизвольный аборт

Для лечения кровотечения:

  • Полученный из плазмы концентрат фактора XIII

  • A-цепь рекомбинантного фактора XIII

  • Криопреципитат (содержит фактор XIII)

  • Свежезамороженная плазма

Период полувыведения плазменного фактора XIII составляет 9–12 дней

Alpha 2-антиплазмин

АЧТВ в норме

Протромбиновое время в норме

Сгусток раз лизиса в 5М мочевины или физиологического раствора ускоряется

Аутосомно-рецессивные, редко‡

Тяжелое кровотечение при гомозиготности

Посттравматическое и периоперационное кровотечение при гетерозиготности

Для диагноза требуется подтверждение при помощи специфических анализов

Для лечения кровотечений: ингибирование чрезмерного фибринолиза с использованием аминокапроновой или транексамовой кислоты

* Winter WE, Flax SD, Harris NS. Coagulation Testing in the Core Laboratory. Lab Med. 2017;48(4):295-313. doi:10.1093/labmed/lmx050

Casini A, Moerloose P, Neerman-Arbez M. Clinical, Laboratory, and Molecular Aspects of Congenital Fibrinogen Disorders. Semin Thromb Hemost. 2025;51(2):103-110. doi:10.1055/s-0044-1788898

Carpenter SL, Mathew P. Alpha2-antiplasmin and its deficiency: fibrinolysis out of balance. Haemophilia. 2008;14(6):1250-1254. doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01766.x

ПВ = протромбиновое время; ЧТВ = частичное тромбопластиновое время.

* Winter WE, Flax SD, Harris NS. Coagulation Testing in the Core Laboratory. Lab Med. 2017;48(4):295-313. doi:10.1093/labmed/lmx050

Casini A, Moerloose P, Neerman-Arbez M. Clinical, Laboratory, and Molecular Aspects of Congenital Fibrinogen Disorders. Semin Thromb Hemost. 2025;51(2):103-110. doi:10.1055/s-0044-1788898

Carpenter SL, Mathew P. Alpha2-antiplasmin and its deficiency: fibrinolysis out of balance. Haemophilia. 2008;14(6):1250-1254. doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01766.x

ПВ = протромбиновое время; ЧТВ = частичное тромбопластиновое время.

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