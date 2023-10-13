Скрининговые результаты лабораторных исследований и лечение наследственной недостаточности свертываемости крови*
Недостаточность
Результаты скринингового исследования
Примечания
Фактор XII, высокомолекулярный кининогена, или прокалликреин
Удлинение АЧТВ
Протромбиновое время в норме
Аномальные результаты лабораторного исследования без клинических проявлений кровоточивости
Необходимы специальные анализы для дифференцирования дефицита фактора XI, при котором могут наблюдаться повышенная посттравматическая и периоперационная склонность к кровотечениям
Лечение не требуется
Фактор XI
Удлинение АЧТВ
Протромбиновое время в норме
Аутосомно-рецессивные
Повышенная частота у пациентов с еврейским происхождением ашкенази
Посттравматическая и периоперационная кровоточивость
Диагноз устанавливают путем специфического факторного анализа
При лечении кровотечений применяется рекомбинантный человеческий фактор VIIa или свежезамороженная плазма, в сочетании с ингибированием фибринолиза с помощью аминокапроновой кислоты или транэксамовой кислоты.
Период полувыведения плазменного фактора XI = 50 часов
Фактор VIII или IX
Удлинение АЧТВ
Протромбиновое время в норме
Дефицит фактора VIII (гемофилия А)
Дефицит фактора IX (гемофилия B)
Сцепленная с Х-хромосомой передача
Умеренная или тяжелая кровоточивость у мужчин, в зависимости от уровня фактора VIII или фактора IX.
Лечение кровотечений: замена фактора
Период полувыведения плазменного фактора VIII = 8–12 часов
Период полувыведения плазматического фактора IX = 18 часа
Фактор VII
АЧТВ в норме
Удлиненное протромбиновое время
Аутосомно-рецессивные, редко
Диагноз устанавливают путем специфического факторного анализа
Для лечения кровотечений: рекомбинантный активированный фактор VII или полученный из плазмы концентрат фактора VII
Период полувыведения плазменного фактора VII = 4–6 часов
Фактор X, фактор V или протромбин
Удлинение АЧТВ
Удлиненное протромбиновое время
Аутосомно-рецессивные, редко
Умеренно-тяжелая кровоточивость
Диагноз ставят при помощи специфических анализов
Для лечения кровотечений, вызванных дефицитом фактора Х или протромбина:
Для лечения кровотечения, вызванного дефицитом фактора V: свежезамороженная плазма совместно с тромбоконцентратом, или без него (для восполнения тромбоцитарного фактора V)
Период полувыведения плазменного фактора X = 40–60 часов
Период полувыведения из плазмы протромбина составляет = 60–72 часа
Период полувыведения плазменного фактора V = 36 часов
Фибриноген
При афибриногенемии (фибриноген < 10 мг/дл [< 0,1 г/л]), по показателю АЧТВ свертывание крови не происходит или по протромбиновому времени, поскольку не запускается автоматическая конечная точка процесса
При гипофибриногенемии (фибриногена 70–100 мг/дл [0,7–1 г/л]), АЧТВ и протромбиновое время часто удлинены на несколько секунд, и тромбиновое время увеличено
Аутосомно-рецессивные, редко
Сильное кровотечение при афибриногенемии (гомозиготное состояние)
Посттравматическое или периоперационное кровотечение при гипофибриногенемии (гетерозиготное состояние)
Для лечения кровотечения:
Период полувыведения из плазмы фибриногена составляет 2–4 дня
Дисфибриногенемия
Удлинение АЧТВ
Удлиненное протромбиновое время
Удлиненное тромбиновое время
Аутосомно-доминантное наследование, редкое†
Различные проявления (отсутствие, или незначительное, посттравматическое и периоперативное кровотечение, склонность к тромбозу, открытая рана)
Низкое содержание фибриногена при анализе коагулирующей активности, но в пределах нормы при иммунологическом исследовании
Фактор XIII
АЧТВ в норме
Протромбиновое время в норме
Тромбиновое время в норме
Растворение тромба в 5М растворе мочевины
Аутосомно-рецессивные, редко
Плохое заживление ран
Для лечения кровотечения:
Период полувыведения плазменного фактора XIII составляет 9–12 дней
Alpha 2-антиплазмин
АЧТВ в норме
Протромбиновое время в норме
Сгусток раз лизиса в 5М мочевины или физиологического раствора ускоряется
Аутосомно-рецессивные, редко‡
Тяжелое кровотечение при гомозиготности
Посттравматическое и периоперационное кровотечение при гетерозиготности
Для диагноза требуется подтверждение при помощи специфических анализов
Для лечения кровотечений: ингибирование чрезмерного фибринолиза с использованием аминокапроновой или транексамовой кислоты
* Winter WE, Flax SD, Harris NS. Coagulation Testing in the Core Laboratory. Lab Med. 2017;48(4):295-313. doi:10.1093/labmed/lmx050
† Casini A, Moerloose P, Neerman-Arbez M. Clinical, Laboratory, and Molecular Aspects of Congenital Fibrinogen Disorders. Semin Thromb Hemost. 2025;51(2):103-110. doi:10.1055/s-0044-1788898
‡ Carpenter SL, Mathew P. Alpha2-antiplasmin and its deficiency: fibrinolysis out of balance. Haemophilia. 2008;14(6):1250-1254. doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01766.x
ПВ = протромбиновое время; ЧТВ = частичное тромбопластиновое время.