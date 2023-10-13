Скрининговые методы для обследования людей без симптомов из группы среднего риска* согласно рекомендациям Американского онкологического сообщества (ACS), Целевой группы по профилактическим мероприятиям США (USPSTF) и Американской коллегии терапевтов (ACP)†.
Тип рака
Методика
Частота
Рак молочной железы
Маммография
Американское онкологическое общество (АОС): рекомендации в следующих возрастных группах:
USPSTF: каждые 2 года для женщин в возрасте от 40 до 74 лет
Американская коллегия терапевтов (АКТ): рекомендации в следующих возрастных группах:
Рака шейки матки
Обследование по Папаниколау (Пап-тест) и/или на вирус папилломы человека (ВПЧ)
Американское онкологическое общество (АОС): рекомендации в следующих возрастных группах:
Рабочая группа по профилактике заболеваний в США (USPSTF): Рекомендации в следующих возрастных группах:
Рак простаты
Анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген)
Американское онкологическое общество (ACS): Поскольку преимущества скрининга неясны, пациент и врач должны обсудить потенциальный вред и преимущества скрининга рака простаты, начиная с 50 лет (45 лет для афроамериканцев или тех, у кого есть отец или брат, у которых был рак простаты в возрасте до 65 лет)
Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям (USPSTF): пациент и врач должны обсудить потенциальный вред и преимущества скрининга рака простаты, начиная с 55 лет, однако в возрасте 70 лет и старше проводить скрининг не рекомендуется.
Колоректальный рак
Исследование кала: иммунохимический анализ кала (ИАК), высокочувствительный анализ крови на скрытую кровь в кале (gFOBT) или многоцелевой анализ ДНК стула
или
Колоноскопия
или
Гибкая ректороманоскопия (с периодическим иммунохимическим тестированием кала или без него)
или
КТ колонография
Американское онкологическое общество: возраст для скрининга: начать с 45 лет и продолжать до 75 лет; в возрасте 76-85 лет - индивидуализировать рекомендации (например, на основе общего состояния здоровья, ожидаемой продолжительности жизни и предпочтений пациента)
Американское онкологическое общество (ACS): скрининговые тесты:
Рабочая группа по профилактике заболеваний (USPSTF): скрининг возрастной группы 45–75 лет; выборочный скрининг для лиц в возрасте 76–85 лет
Рабочая группа по профилактике заболеваний (USPSTF): Скрининговые тесты: такие же, как рекомендует ACS, а также гибкая сигмоскопия каждые 10 лет плюс иммунохимический анализ кала на скрытую кровь каждый год
Американская коллегия терапевтов (ACP): возраст: рекомендуется в возрасте от 50 до 75 лет; не рекомендуется в возрасте > 75 лет или при ожидаемой продолжительности жизни < 10 лет
Американская коллегия терапевтов (ACP): cкрининговые тесты
Рак легкого
Низкодозовая компьютерная томография (КТ)
Американское онкологическое общество (ACS): ежегодно у людей в возрасте 50–80 лет, курящих или бросивших курить и имеющих стаж курения не менее 20 пачек в год
* Пациенты с высоким риском возникновения некоторых видов рака, возможно, должны пройти обследование в соответствии с другим графиком.
† Исследования, направленные на выявление рака щитовидной железы, полости рта, кожи, лимфатических узлов, яичек и яичников, должны выполняться при рутинном клиническом обследовании.
Изменено на основании рекомендаций Американской рабочей группы по профилактическим мероприятиям (United States Preventative Services Task Force [USPSTF]), Американского общества по борьбе с раком (American Cancer Society [ACS]) и Американской коллегии терапевтов (American College of Physicians [ACP]) для скрининга рака молочной железы (breast cancer) и рака прямой кошки (colon cancer).