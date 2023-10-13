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Скрининговые методы для обследования людей без симптомов из группы среднего риска* согласно рекомендациям Американского онкологического сообщества (ACS), Целевой группы по профилактическим мероприятиям США (USPSTF) и Американской коллегии терапевтов (ACP)†.

Тип рака

Методика

Частота

Рак молочной железы

Маммография

Американское онкологическое общество (АОС): рекомендации в следующих возрастных группах:

  • 40–44 года: по желанию

  • от 45 до 54 лет - ежегодно

  • ≥ 55 лет: каждые 1-2 года, продолжают до тех пор, пока женщина проживет ≥ 10 лет

USPSTF: каждые 2 года для женщин в возрасте от 40 до 74 лет

Американская коллегия терапевтов (АКТ): рекомендации в следующих возрастных группах:

  • 40–49 лет: необязательно, после обсуждения потенциальной пользы и вреда (но для большинства женщин вред перевешивает пользу)

  • от 50 до 74 лет: каждые 2 года

  • возраст ≥ 75 лет или женщины с ожидаемой продолжительностью жизни 10 лет или менее: отменить скрининг

Рака шейки матки

Обследование по Папаниколау (Пап-тест) и/или на вирус папилломы человека (ВПЧ)

Американское онкологическое общество (АОС): рекомендации в следующих возрастных группах:

  • < 25 лет: скрининговые тесты отсутствуют

  • 25-65 лет: только тест на ВПЧ каждые 5 лет или Пап-тест плюс тест на ВПЧ каждые 5 лет или Пап-тест каждые 3 года

  • > 65 лет: обследования не проводятся, если при ранее выполненных тестах отклонений не было

Рабочая группа по профилактике заболеваний в США (USPSTF): Рекомендации в следующих возрастных группах:

  • 21–29 лет: только цитологическое исследование мазков с шейки матки каждые 3 года

  • 30–65 лет: цитологическое исследование шейки матки каждые 3 года или тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) проводится отдельно или в сочетании с цитологическим исследованием (совместное тестирование) каждые 5 лет.

  • > 65 лет: обследования не проводятся, если при ранее выполненных тестах отклонений не было

Рак простаты

Анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген)

Американское онкологическое общество (ACS): Поскольку преимущества скрининга неясны, пациент и врач должны обсудить потенциальный вред и преимущества скрининга рака простаты, начиная с 50 лет (45 лет для афроамериканцев или тех, у кого есть отец или брат, у которых был рак простаты в возрасте до 65 лет)

Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям (USPSTF): пациент и врач должны обсудить потенциальный вред и преимущества скрининга рака простаты, начиная с 55 лет, однако в возрасте 70 лет и старше проводить скрининг не рекомендуется.

Колоректальный рак

Исследование кала: иммунохимический анализ кала (ИАК), высокочувствительный анализ крови на скрытую кровь в кале (gFOBT) или многоцелевой анализ ДНК стула

или

Колоноскопия

или

Гибкая ректороманоскопия (с периодическим иммунохимическим тестированием кала или без него)

или

КТ колонография

Американское онкологическое общество: возраст для скрининга: начать с 45 лет и продолжать до 75 лет; в возрасте 76-85 лет - индивидуализировать рекомендации (например, на основе общего состояния здоровья, ожидаемой продолжительности жизни и предпочтений пациента)

Американское онкологическое общество (ACS): скрининговые тесты:

  • Иммунохимический тест кала на скрытую кровь (FIT) или гваяковый анализ кала на скрытую кровь (gFOBT) каждый год или

  • Многоцелевой анализ ДНК стула каждые 3 года, или

  • Колоноскопия каждые 10 лет, или

  • КТ-колонография или гибкая сигмоскопия каждые 5 лет

Рабочая группа по профилактике заболеваний (USPSTF): скрининг возрастной группы 45–75 лет; выборочный скрининг для лиц в возрасте 76–85 лет

Рабочая группа по профилактике заболеваний (USPSTF): Скрининговые тесты: такие же, как рекомендует ACS, а также гибкая сигмоскопия каждые 10 лет плюс иммунохимический анализ кала на скрытую кровь каждый год

Американская коллегия терапевтов (ACP): возраст: рекомендуется в возрасте от 50 до 75 лет; не рекомендуется в возрасте > 75 лет или при ожидаемой продолжительности жизни < 10 лет

Американская коллегия терапевтов (ACP): cкрининговые тесты

  • ФИТ или gFOBT каждые 2 года, или

  • Колоноскопия каждые 10 лет, или

  • Гибкая сигмоскопия каждые 10 лет плюс иммунохимическое исследование кала каждые 2 года

Рак легкого

Низкодозовая компьютерная томография (КТ)

Американское онкологическое общество (ACS): ежегодно у людей в возрасте 50–80 лет, курящих или бросивших курить и имеющих стаж курения не менее 20 пачек в год

* Пациенты с высоким риском возникновения некоторых видов рака, возможно, должны пройти обследование в соответствии с другим графиком.

† Исследования, направленные на выявление рака щитовидной железы, полости рта, кожи, лимфатических узлов, яичек и яичников, должны выполняться при рутинном клиническом обследовании.

Изменено на основании рекомендаций Американской рабочей группы по профилактическим мероприятиям (United States Preventative Services Task Force [USPSTF]), Американского общества по борьбе с раком (American Cancer Society [ACS]) и Американской коллегии терапевтов (American College of Physicians [ACP]) для скрининга рака молочной железы (breast cancer) и рака прямой кошки (colon cancer).

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