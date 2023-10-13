Изменено на основании рекомендаций Американской рабочей группы по профилактическим мероприятиям (United States Preventative Services Task Force [USPSTF]), Американского общества по борьбе с раком (American Cancer Society [ACS]) и Американской коллегии терапевтов (American College of Physicians [ACP]) для скрининга рака молочной железы (breast cancer) и рака прямой кошки (colon cancer).