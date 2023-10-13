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Системные проявления саркоидоза

Система

Частота поражения

Примечания

Легочные нарушения

> 90%

Гранулемы формируются в межальвеолярных перегородках, стенках бронхов и бронхиол, вызывая диффузное поражение легких; легочные артерии и вены также вовлечены в патологический процесс

Часто протекает бессимптомно

Спонтанно разрешается у многих пациентов, но может вызвать прогрессирующую легочную дисфункцию, приводящую к ограничениям физической активности, дыхательной недостаточности и смерти (в редких случаях)

Лимфатическая система легких

90%

Вовлечение корней легких или средостения у большинства пациентов обнаруживается случайно при рентгенографии органов грудной клетки; у других пациентов выявляется безболезненная и болезненна лимфаденопатия периферических и шейных лимфатических узлов

Мышцы

50–80%

Бессимптомное течение с повышением/без повышения ферментов у большинства пациентов

В некотрых случаях - скрытая или острая миопатия с мышечной слабостью

Печеночный

40–75%

Обычно без симптомов

Проявляется незначительным повышением печеночных ферментов, снижением накопления препарата при КТ с контрастированием

Редко приводит к клинически значимому холестазу или циррозу

Остается открытым вопрос, как отличить саркоидоз и гранулематозный гепатит, когда саркоидоз поражает только печень

Суставы

25–50%

Чаще всего поражаются голеностопные, коленные, лучезапястные и локтевые суставы

Может вызвать хронический артрит с деформациями Жакку или дактилит

Синдром Лефгрена (триада симптомов острого минрационного полиартрита, узловатой эритемы и прикорневого лимфаденита)

Гематологические проявления

< 5–30%

Лимфоцитопения

Анемия хронического заболевания

Анемия вследствие гранулематозной инфильтрации костного мозга, иногда приводящая к панцитопении

Секвестрация селезенки, приводящая к тромбоцитопении

Лейкопения

Кожа

25%

Узловатая эритема:

  • Красные твердые болезненные узелки на передней поверхности ног

  • Чаще встречается у лиц европейского, пуэрториканского или мексиканского происхождения

  • Обычно переходит на стадию ремиссии через 3–6 месяцев, но может рецидивировать

  • В окружающих суставах часто развивается артрит (синдром Лефгрена)

  • Является хорошим прогностическим признаком

Проводить биопсию очагов узловатой эритемы не нужно, поскольку в них не содержится гранулем, типичных для саркоидоза

Распространенные поражения кожи:

  • Бляшки

  • Макулы и папулы

  • Подкожные узелки

  • Гипопигментация

  • Гиперпигментация

Озлобленная волчанка (lupus pernio):

  • Выступающие пятна на носу, щеках, губах и ушах

  • Чаще встречается у афроамериканцев и пуэрториканцев

  • Часто сочетается с фиброзом легких

  • Плохой прогностический признак

Глаза

25%

Чаще всего увеит с нарушением зрения, фотофобией и слезоте-чением

Может вызвать слепоту

У большинства пациентов разрешается спонтанно

Также наблюдается конъюнктивит, иридоциклит, хориоретинит, дакриоцистит, инфильтрация слезных желез, приводящая к сухости глаз, неврит зрительного нерва, глаукома и катаракта

Чаще встречается у афроамериканцев и японцев

Для раннего выявления глазной патологии показано проведение обследования один раз в год

Психические нарушения

10%

Депрессия развивается часто, однако, неясно, является ли она первым проявлением саркоидоза или реакция на длительное течение заболевания и частые рецидивы

Почечные нарушения

10%

Бессимптомная гиперкальциурия (чаще всего)

Интерстициальный нефрит

Хроническая болезнь почек, вызванная нефролитиазом и нефрокальцинозом, требует трансплантации почек (диализ или трансплантация) у некоторых пациентов

Селезеночный

10%

Обычно без симптомов

Проявляется болью в левом верхнем квадранте живота и тромбоцитопенией, либо как случайное обнаружение при ультразвуковом исследовании или КТ

Неврологические симптомы

< 10%

Нейропатия черепно-мозговых нервов, особенно 7 (паралич лицевого нерва) и 8 (потеря слуха) пар

Часто встречается периферическая нейропатия и нейропатия зрительного нерва

В патологический процесс может вовлекаться любая пара черепно-мозговых нервов

Поражение центральной нервной системы с узловыми образованиями или диффузное воспалением мозговой оболочки обычно в области мозжечка и ствола мозга

Недостаточность аргинин-вазопрессина (центральный несахарный диабет), полифагия и ожирение, а также терморегуляторные и либидинальные изменения

Придаточные пазухи носа

< 10%

Острое и хроническое гранулематозное воспаление слизистой оболочки пазух с симптомами, которые не позволяют отличить саркоидов от аллергического и инфекционного синусита

Диагноз подтверждают данными биопсии

Чаще встречается у пациентов с озлобленной волчанкой

Со стороны сердца

5%

Проводниковые блокады и аритмии (наиболее часто), иногда приводящие к внезапной смерти (сердечный саркоидоз)

Сердечная недостаточность вследствие рестриктивной кардиомиопатии (первичная) или легочной артериальной гипертензии V класса (вторичная)

Транзиторная дисфункция сосочковых мышц и перикардит (редко)

Чаще встречается у пациентов с японскими корнями, у которых кардиомиопатия является наиболее частой причиной смерти от саркоидоза

Кость

5%

Остеолитические или кистозные поражения

Остеопения

Перорально

< 5%

Бессимптомное увеличение околоушных слюнных желез (чаще всего)

Паротит и ксеростомия

Синдром Хеерфорда (увеопаротидная лихорадка): увеит, двусторонняя увеличение околоушных слюнных желез, паралич лицевого нерва и хроническая лихорадка

Озлобленная волчанка полости рта может уродовать твердое нёбо, поражать щеки, язык и десны

Желудочно-кишечный тракт

Редко

Редко - гранулемы желудка

Редко - поражение кишечника

Брыжеечная лимфаденопатия, которая может вызвать боль в животе

Эндокринная патология

Редко

Инфильтрация гипоталаму и стебля гипофиза может вызвать пангипопитуитаризм

Может вызвать инфильтрацию щитовидной железы без нарушения ее функции

Вторичный гипопаратиреоз вследствие гиперкальциемии

Плевра

Редко

Приводит к появлению лимфоцитарного экссудативного выпота, обычно двустороннего

Половая система

Редко

Имеются сведения о поражении эндометрия, яичников, яичек и их придатков

Не влияет на способность к оплодотворению

Проявления могут уменьшаться во время беременности и рецидивировать после родов

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