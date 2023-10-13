Системные проявления саркоидоза
Система
Частота поражения
Примечания
Легочные нарушения
> 90%
Гранулемы формируются в межальвеолярных перегородках, стенках бронхов и бронхиол, вызывая диффузное поражение легких; легочные артерии и вены также вовлечены в патологический процесс
Часто протекает бессимптомно
Спонтанно разрешается у многих пациентов, но может вызвать прогрессирующую легочную дисфункцию, приводящую к ограничениям физической активности, дыхательной недостаточности и смерти (в редких случаях)
Лимфатическая система легких
90%
Вовлечение корней легких или средостения у большинства пациентов обнаруживается случайно при рентгенографии органов грудной клетки; у других пациентов выявляется безболезненная и болезненна лимфаденопатия периферических и шейных лимфатических узлов
Мышцы
50–80%
Бессимптомное течение с повышением/без повышения ферментов у большинства пациентов
В некотрых случаях - скрытая или острая миопатия с мышечной слабостью
Печеночный
40–75%
Обычно без симптомов
Проявляется незначительным повышением печеночных ферментов, снижением накопления препарата при КТ с контрастированием
Редко приводит к клинически значимому холестазу или циррозу
Остается открытым вопрос, как отличить саркоидоз и гранулематозный гепатит, когда саркоидоз поражает только печень
Суставы
25–50%
Чаще всего поражаются голеностопные, коленные, лучезапястные и локтевые суставы
Может вызвать хронический артрит с деформациями Жакку или дактилит
Синдром Лефгрена (триада симптомов острого минрационного полиартрита, узловатой эритемы и прикорневого лимфаденита)
Гематологические проявления
< 5–30%
Анемия хронического заболевания
Анемия вследствие гранулематозной инфильтрации костного мозга, иногда приводящая к панцитопении
Секвестрация селезенки, приводящая к тромбоцитопении
Кожа
25%
Проводить биопсию очагов узловатой эритемы не нужно, поскольку в них не содержится гранулем, типичных для саркоидоза
Распространенные поражения кожи:
Озлобленная волчанка (lupus pernio):
Глаза
25%
Чаще всего увеит с нарушением зрения, фотофобией и слезоте-чением
Может вызвать слепоту
У большинства пациентов разрешается спонтанно
Также наблюдается конъюнктивит, иридоциклит, хориоретинит, дакриоцистит, инфильтрация слезных желез, приводящая к сухости глаз, неврит зрительного нерва, глаукома и катаракта
Чаще встречается у афроамериканцев и японцев
Для раннего выявления глазной патологии показано проведение обследования один раз в год
Психические нарушения
10%
Депрессия развивается часто, однако, неясно, является ли она первым проявлением саркоидоза или реакция на длительное течение заболевания и частые рецидивы
Почечные нарушения
10%
Бессимптомная гиперкальциурия (чаще всего)
Хроническая болезнь почек, вызванная нефролитиазом и нефрокальцинозом, требует трансплантации почек (диализ или трансплантация) у некоторых пациентов
Селезеночный
10%
Обычно без симптомов
Проявляется болью в левом верхнем квадранте живота и тромбоцитопенией, либо как случайное обнаружение при ультразвуковом исследовании или КТ
Неврологические симптомы
< 10%
Нейропатия черепно-мозговых нервов, особенно 7 (паралич лицевого нерва) и 8 (потеря слуха) пар
Часто встречается периферическая нейропатия и нейропатия зрительного нерва
В патологический процесс может вовлекаться любая пара черепно-мозговых нервов
Поражение центральной нервной системы с узловыми образованиями или диффузное воспалением мозговой оболочки обычно в области мозжечка и ствола мозга
Недостаточность аргинин-вазопрессина (центральный несахарный диабет), полифагия и ожирение, а также терморегуляторные и либидинальные изменения
Придаточные пазухи носа
< 10%
Острое и хроническое гранулематозное воспаление слизистой оболочки пазух с симптомами, которые не позволяют отличить саркоидов от аллергического и инфекционного синусита
Диагноз подтверждают данными биопсии
Чаще встречается у пациентов с озлобленной волчанкой
Со стороны сердца
5%
Проводниковые блокады и аритмии (наиболее часто), иногда приводящие к внезапной смерти (сердечный саркоидоз)
Сердечная недостаточность вследствие рестриктивной кардиомиопатии (первичная) или легочной артериальной гипертензии V класса (вторичная)
Транзиторная дисфункция сосочковых мышц и перикардит (редко)
Чаще встречается у пациентов с японскими корнями, у которых кардиомиопатия является наиболее частой причиной смерти от саркоидоза
Кость
5%
Остеолитические или кистозные поражения
Остеопения
Перорально
< 5%
Бессимптомное увеличение околоушных слюнных желез (чаще всего)
Паротит и ксеростомия
Синдром Хеерфорда (увеопаротидная лихорадка): увеит, двусторонняя увеличение околоушных слюнных желез, паралич лицевого нерва и хроническая лихорадка
Озлобленная волчанка полости рта может уродовать твердое нёбо, поражать щеки, язык и десны
Желудочно-кишечный тракт
Редко
Редко - гранулемы желудка
Редко - поражение кишечника
Брыжеечная лимфаденопатия, которая может вызвать боль в животе
Эндокринная патология
Редко
Инфильтрация гипоталаму и стебля гипофиза может вызвать пангипопитуитаризм
Может вызвать инфильтрацию щитовидной железы без нарушения ее функции
Вторичный гипопаратиреоз вследствие гиперкальциемии
Плевра
Редко
Приводит к появлению лимфоцитарного экссудативного выпота, обычно двустороннего
Половая система
Редко
Имеются сведения о поражении эндометрия, яичников, яичек и их придатков
Не влияет на способность к оплодотворению
Проявления могут уменьшаться во время беременности и рецидивировать после родов